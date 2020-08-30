روضة السركال نجمة من ذهب

المصدر: إعداد - عماد الدين إبراهيم

تعد اللاعبة الواعدة روضة عيسى السركال بطلة العالم للناشئات في الشطرنج، نموذجاً للنبوغ والتميز في سن مبكرة، من خلال تفوقها والوصول إلى أعلى درجات السلم العالمي في لعبة الأذكياء، وخاصة مع تتويجها باللقب العالمي عام 2017، بعد عامين فقط من بدايتها الدولية مع اللعبة، في إنجاز غير مسبوق للشطرنج الإماراتي والعربي والخليجي، وتؤكد أنها حقاً نجمة من ذهب، وقد نالت العديد من الجوائز والأوسمة مع إنجازاتها المدوية، وأهمها جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي عن فئة الناشئين عام 2016 ، وفيما يلي نسلط الضوء على عدد من انجازاتها وسجل مسيرتها الذهبي .

بطاقة

الاسم: روضة عيسى السركال

النادي: أبوظبي للشطرنج والثقافة

البداية: عام 2014

تاريخ التصنيف الدولي: عام 2015

رعاية خاصة

وتولي روضة اهتماماً خاصاً بأطفال التوحد ولديها فريق تشرف على تدريبه وتطمح إلى تحقيق إنجازات عالمية معه كمدربة ولكن جائحة «كورونا»، جمدت هذا الطموح، وهي تأمل العودة القريبة للمواصلة معه.

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شاركت البطلة، خلال الشهر الحالي، في معسكر الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الخاص ببطلات العالم مدة 20 يوماً، وكان عبارة عن بطولات ودية مع فرق عالمية وأبطال من مختلف دول العالم.

«جي. إم»

تتمنى روضة السركال أن تنال شرف الحصول على لقب «جي. إم»، وهو أرقى لقب في رياضة «الشطرنج» على الإطلاق، ولم يحصل عليه في الإمارات سوى لاعب واحد، هو سالم عبدالرحمن، وترى أنها أمنية ليست صعبة المنال مع العزيمة والإصرار.

طموح

تحلم البطلة الذهبية، بالوصول إلى مقعد «رئيس اتحاد الشطرنج» في الدولة، وعلى المستوى الدراسي، تريد أن تصبح طبيبة، وهي طموحات تتطلب منها مضاعفة الجهود على المستويين الرياضي والعلمي.

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السنة: 2020

البطولة: بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج

الفئة: الثالثة

الإنجاز: الميدالية الذهبية

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السنة: 2018

البطولة: بطولة العالم للمدارس

الفئة: تسعة أعوام

الإنجاز: الميدالية الذهبية

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السنة: 2017

البطولة: بطولة العالم للشطرنج

الفئة: ثمانية أعوام

الإنجاز: الميدالية الذهبية

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السنة: 2017

البطولة: بطولة الإمارات لفرق الشطرنج

الفئة: 10 أعوام

الإنجاز: الميدالية الذهبية

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السنة: 2016

البطولة: بطولة غربي آسيا للشطرنج الكلاسيكي

الفئة: ثمانية أعوام

الإنجاز: الميدالية الذهبية

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السنة: 2016

البطولة: بطولة غربي آسيا للشطرنج السريع

الفئة: ثمانية أعوام

الإنجاز: الميدالية الفضية

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السنة: 2016

البطولة: كأس رئيس الدولة

الفئة: ثمانية أعوام

الإنجاز: الميدالية الذهبية

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السنة: 2016

البطولة: بطولة فردي الإمارات

الفئة: ثمانية أعوام

الإنجاز: الميدالية الذهبية

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السنة: 2016

البطولة: بطولة فرق الإمارات

الفئة: 10 سنوات

الإنجاز: الميدالية الذهبية

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السنة: 2015

البطولة: بطولة الإمارات لفردي الشطرنج

الفئة: ثمانية أعوام

الإنجاز: الميدالية الذهبية

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السنة: 2015

البطولة: كأس رئيس الدولة للشطرنج

الفئة: ثمانية أعوام

الإنجاز: الميدالية الذهبية

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