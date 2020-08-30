مكرمة حمدان بن راشد تدشن موسم الهجن في المرموم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانطلاقاً من حرص سموهما الدائم على إحياء التراث الشعبي الأصيل، والحفاظ على رياضة الآباء والأجداد، وغرسها في نفوس الأجيال القادمة، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ينطلق صباح اليوم موسم سباقات الهجن في ميدان المرموم، وستكون مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن «تمهيدي المرموم» هي نقطة الانطلاقة للموسم، وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل، وتقام على مدار خمس جولات وتشهد إقامة 256 شوطاً لفئتي اللقايا واليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. ويتخلل موسم سباقات الهجن بالمرموم، مهرجان سمو ولي عهد دبي الذي سيقام في الفترة من 23 يناير - 4 فبراير 202، على أن يبدأ مهرجان ختامي المرموم التراثي 28 مارس المقبل ويختتم 8 إبريل.

وأكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، من أهم المحطات الموسمية في عالم سباقات الهجن، مشدداً أن الدعم الكبير والمتواصل من سموه ساهم في التطور الهائل الذي تشهده رياضة سباقات الهجن داخل الدولة وخارجها في الوطن العربي.

وأشار إلى اكتمال جميع الترتيبات لاستقبال الموسم الاستثنائي داعياً جميع المشاركين في السباقات من الملاك والأفراد إلى تقدير المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم في ظل تفشي جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التقيد بالضوابط الاحترازية من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإبقاء مسافة لا تقل عن خمسة أمتار بين المشاركين والعاملين، مع تقنين أعداد العاملين إلى أقل عدد ممكن.

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