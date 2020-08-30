«التجديف» يبهر العيون في بحيرة برج خليفة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت بحيرة برج خليفة في بوليفارد محمد بن راشد أول من أمس، تظاهرة رياضية رائعة في قلب أرقى كيلومتر في العالم تمثلت في كرنفال قوارب التجديف «واقف» ضمن مبادرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية «نحن نجدف من أجل دبي»، وسجل الحدث مشاركة أكثر من 80 رياضياً ورياضية من محبي رياضة التجديف والرياضات البحرية والمغامرة من 30 دولة حول العالم، وتقدم المشاركين نخبة من محبي الرياضيات البحرية ونجوم الرياضة، حيث شارك وللمرة الثانية في الفعاليات نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية وعدد كبير من أبناء الجاليات المقيمة ومحبي رياضات المغامرة مثل العداءة منال رستم المتخصصة في تسلق المرتفعات ومتسابقة كايت سيرف سهي إسماعيل.

وحقق الكرنفال، الذي أشرف عليه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالشراكة من شركة إعمار العقارية وبالتعاون مع مؤسسة كايت أند سيرف، نجاحاً كبيراً وسط اهتمام المسؤولين وحضور كبير من المهتمين بالرياضات البحرية وزوار المكان الذي يتميز بموقعه وسط برج خليفة والنافورة الراقصة وأوبرا دبي.

وتابع المنافسات سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وناصر آل رحمة الأمين العام المساعد إلى جانب محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم القمزي مشرف الحدث وممثلي المؤسسات الراعية.

وجرت الفعالية وفق الإجراءات الاحترازية وحرصت اللجنة المنظمة على تنفيذ توجيهات وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي وتطبيق كافة الإجراءات المتعارف عليها في إلزام المشاركين بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والفحص الحراري قبل الدخول إلى عرض مياه بحيرة برج خليفة.

واستمر الكرنفال قرابة الساعتين وتم توزيع المشاركين على 4 مجموعات للاستعراض في كورس الفعالية والذي تضمن المرور أمام برج خليفة قبالة عروض نافورة دبي الراقصة «الأجمل على مستوى العالم».

شكر

وفي ختام الكرنفال تسلم المشاركون ميدالية المشاركة بحضور محمد حارب والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري بشرطة دبي ومنتصر المزروعي وفادي خاخشير ممثلي شركة إعمار العقارية وعامر دندشلي من مؤسسة كايت أند سيرف، وحملت الميدالية رسالة شكر إلى أبطال خط الدفاع الأول حماة الوطن الذين تصدوا لجائحة «كوفيد 19» وتقدموا الصفوف لحماية المجتمع ومعالجة المصابين، حيث تزينت الميداليات بصور الأبطال من خط الدفاع الأول من الأطباء والمسعفين والشرطة والدفاع المدني.

إشادة

وأشاد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي بالنجاح الكبير لفعالية كرنفال قوارب التجديف «واقف» ضمن مبادرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية «نحن نجدف من أجل دبي»، وقال: إقامة الفعالية في أجمل كيلومتر مربع في العالم في بحيرة برج خليفة في بوليفارد محمد بن راشد له مدلولات كثيرة في هذا التوقيت مع عودة الحياة إلى طبيعتها.

ووجه محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى كل المشاركين والمشاركات في الكرنفال، وقال: الفعالية حملت العديد من العناوين البارزة من بينها تواجد هذه الرياضة في هذا المكان الجميل وأيضاً الحضور العائلي المتميز بمشاركة كل أفراد الأسرة.

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