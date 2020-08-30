مذكرة تفاهم بين «مكافحة المنشطات» و«عربي الدراجات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والاتحاد العربي للدراجات مذكرة تفاهم بحضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات والدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في دبي.

وقالت الدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات إن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين اللجنة واتحاد رياضي، ومن شأنها أن تساهم في فتح الطريق أمام بقية الاتحادات الرياضية للاستفادة من الجوانب التخصصية للجنة في مجال مكافحة المنشطات.

وأضافت: الاتفاقية ترسخ مبدأ النزاهة والرياضة النظيفة الخالية من المنشطات والتنافس الشريف، وتدعم التعاون المشترك وسبل التدريب والتثقيف والتعليم المستمر للرياضيين والكوادر الفنية حول مكافحة المنشطات، ونحن في اللجنة الوطنية نفخر بالإنجازات التي حققناها والتي ارتفع صداها على المستوى العربي والعالمي وبالتأكيد نطمح في تحقيق المزيد.

وأشارت الحوسني إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن الخطط الاستباقية اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات لتطوير ودعم المجال الرياضي، وأن الاتفاقية جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققته الورشة الافتراضية التي نظمتها اللجنة أخيراً.

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