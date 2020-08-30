بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو.. نجاح كبير لمصلحة المنتخب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت الجولة الختامية لبطولة أم الإمارات العديد من المكاسب للاعبات والأندية والمنتخب، إضافة إلى اتحاد اللعبة، حيث كانت منصة جديدة يثبت فيها الاتحاد قدرته على التعامل باحترافية مع الظروف المستجدة والعارض الصحي العالمي، ولا سيما بعد النجاح في إقامة معسكر مغلق للاعبات سبق الحدث بأسبوعين ومن أبرز مكاسب تلك البطولة عودة اللاعبات إلى بساط المنافسة، وظهورهن بمستوى رائع يبشر بالخير في البطولات الدولية المقبلة وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر المقبل، فضلاً عن الاحتفال والاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية بشكل متميز.

وشهدت الجولة الختامية بصالة جوجيتسو أرينا حضوراً لافتاً من عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجتمع ومن كبار المسؤولين بالدولة ومسؤولي اتحاد الجوجيتسو وفي مقدمتهم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وناعمة عبدالرحمن المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعلياء عبدالله المزروعي مدير عام هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، وسلامة عجلان العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وسميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعائشة المنصوري مدير مركز أبوظبي للتوحد.

وأكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أن الحرص على إقامة الجولة الختامية من البطولة بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة رسالة مهمة لـ«سند الوطن» في هذه المناسبة، تعكس التقدير الكبير لدورها في خدمة المجتمع، ومساهمتها في بناء نهضة الدولة، وتؤكد تقدير الجميع لدورها كأم ومعلمة وعسكرية وطبيبة ومهندسة وإدارية ورياضية.

مكانة

وأكد محمد سالم الظاهري أن البطولة تحظى بمكانة مهمة في أجندة فعاليات الاتحاد كونها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وهو «أم الإمارات» رمز العطاء ونهر الإنسانية المتدفق، والقيمة والقدوة لنا جميعاً ولكل السيدات في الإمارات والوطن العربي، ورائدة النهضة النسائية في جميع المجالات.

وأشار إلى أن البطولة تمثل محوراً رئيساً في الارتقاء برياضة الجوجيتسو النسائية، وأنها نجحت بالفعل في ترسيخ حضورها كإحدى أهم الفعاليات الرئيسة على الساحة المحلية وتجسد رؤية وجهود الاتحاد في إفساح المجال أمام بنات الإمارات للتألق والريادة في هذه الرياضة المتميزة.

مسؤولية

ولفت الظاهري إلى أن الوجود الرائع لسيدات المجتمع الإماراتيات وكبار المسؤولين من السيدات في القطاعات المختلفة خلال منافسات الجولة الثالثة من البطولة وفي خضّم هذه الظروف الاستثنائية نابع من مسؤوليتهم تجاه تقديم الدعم لرؤية الاتحاد في تطوير الرياضة.

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