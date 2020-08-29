سهام الرشيدي قاهرة الصعاب عاشقة الذهب

المصدر: إعداد-عماد الدين إبراهيم

سهام مسعود الرشيدي بطلة ألعاب القوي في (رمي القرص، رمي الرمح، دفع الجلة)، وهي موظفة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي قسم الاتصال والمعلومات-إدارة سعادة المتعاملين وعضوة في نادي دبي لأصحاب الهمم، ولاعبة في منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، قاهرة الصعاب وصاحبة سجل حافل من الإنجازات، وعشق الميداليات الذهبية، وفيما يلي سجل لاهم انجازاتها العالمية والمحلية والخليجيةو الاسيوية.

بطاقة

الاسم: سهام مسعود الرشيدي

المهنة: موظفة- حكومة دبي

اللعبة: ألعاب قوى

الصفة: بطلة أولمبية

النادي: نادي دبي لأصحاب الهمم

المنتخب: المنتخب الوطني لألعاب القوى سيدات

2018

حطمت البطلة العالمية سهام الرشيدي رقمها القياسي الشخصي، محققة 26.06 متراً في رمي القرص في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في (إندونيسيا 2018 )

26.98

حققت سهام الرشيدي إنجازاً عالمياً للدولة في بطولة العالم البارالمبية (الإمارات 2019 ) بنيلها المركز السادس مع تحطيم الرقم الشخصي بـ 26.98 متراً في رمي القرص.

2016

من الإنجازات التي قهرت فيها البطلة سهام الرشيدي الصعاب مشاركتها في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوي (2016)، ونالت المركز الثاني في رمي القرص مع تحطيم الرقم الآسيوي، كما نالت المركز الرابع في دفع الجلة.

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السنة: 2012

البطولة: دورة الألعاب الأولمبية في لندن

النشاط: رمي الرمح

الإنجاز: المركز السابع

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السنة: 2012

البطولة: دورة الألعاب الأولمبية في لندن

النشاط: رمي القرص

المركز السادس

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السنة: 2016

البطولة: دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في البرازيل

النشاط: رمي القرص

تحطيم الرقم الآسيوي

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السنة: 2011

البطولة: بطولة العالم البارالمبية في نيوزيلندا

النشاط: رمي القرص

المركز العاشر

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السنة: 2015

البطولة: بطولة العالم البارالمبية

النشاط: رمي القرص

المركز السادس

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السنة: 2017

البطولة: بطولة العالم البارالمبية في لندن

النشاط: رمي القرص

المركز السابع

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السنة: 2010

البطولة: دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في الصين

النشاط: رمي القرص

الميدالية الفضية

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السنة: 2014

البطولة: دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في كوريا الجنوبية

النشاط: رمي القرص

الميدالية البرونزية

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السنة: 2017

البطولة: دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الأولى في خور فكان

النشاط: رمي الرمح

الميدالية الذهبية

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السنة: 2017

البطولة: دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الأولى في خور فكان

النشاط: رمي الجلة

الميدالية الذهبية

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السنة: 2019

البطولة: دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية في الأردن

النشاط: رمي الرمح

الميدالية الفضية

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السنة: 2019

البطولة: دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية في الأردن

النشاط: رمي القرص

الميدالية الفضية

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السنة: 2019

البطولة: دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية في الأردن

النشاط: رمي الجلة

الميدالية الفضية

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السنة: 2011

البطولة: الدورة الثانية لرياضة المرأة – الإمارات

النشاط: دفع الجلة

الميدالية الذهبية

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السنة: 2011

البطولة: الدورة الثانية لرياضة المرأة- الإمارات

النشاط: رمي الرمح

الميدالية الذهبية

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السنة: 2011

البطولة: الدورة الثانية لرياضة المرأة- الإمارات

النشاط: رمي القرص

الميدالية الذهبية

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السنة: 2013

البطولة: الدورة الثالثة لرياضة المرأة- البحرين

النشاط: دفع الجلة

الميدالية الذهبية

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السنة: 2013

البطولة: الدورة الثالثة لرياضة المرأة- البحرين

النشاط: رمي الرمح

الميدالية الذهبية

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السنة: 2013

البطولة: الدورة الثالثة لرياضة المرأة- البحرين

النشاط: رمي القرص

الميدالية الذهبية

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السنة: 2015

البطولة: الدورة الرابعة لرياضة المرأة- عمان

النشاط: رمي القرص

الميدالية الذهبية

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السنة: 2015

البطولة: الدورة الرابعة لرياضة المرأة- عمان

النشاط: رمي الرمح

الميدالية الذهبية

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السنة: 2015

البطولة: الدورة الرابعة لرياضة المرأة- عمان

النشاط: دفع الجلة

الميدالية الذهبية

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السنة: 2019

البطولة: الدورة الخامسة لرياضة المرأة- الكويت

النشاط: رمي القرص

الميدالية الذهبية

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السنة: 2019

البطولة: الدورة الخامسة لرياضة المرأة- الكويت

النشاط: رمي الرمح

الميدالية الذهبية

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السنة: 2019

البطولة: الدورة الخامسة لرياضة المرأة- الكويت

النشاط: دفع الجلة

الميدالية الذهبية

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