ديوكوفيتش يبدأ حملة اللقب الرابع في «فلاشينغ ميدوز»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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يبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، حملته نحو اللقب الرابع في بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب «فلاشينغ ميدوز» التي تشكل تقليدياً رابعة البطولات الكبرى ولكنها الثانية هذا الموسم بسبب تداعيات فيروس «كوفيد 19»، بمواجهة البوسني دامير دزومهور بحسب القرعة التي سحبت أول من أمس في فلاشينغ ميدوز.

وفي ظل غياب غريميه السويسري روجيه فيدرر لتعافيه من جراحة في ركبته، وحامل اللقب الإسباني رافايل نادال بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، سيكون ديوكوفيتش المرشح الأوفر حظاً لإحراز لقب فلاشينغ ميدوز المرة الرابعة وتعزيز سجله في غراند سلام (17 لقباً حتى الآن مقابل 20 لفيدرر و19 لنادال).

ومن المتوقع ألا يواجه ديوكوفيتش صعوبة في اختباره الأول ضد لاعب مصنف 107 عالمياً، سبق للصربي أن فاز عليه في المواجهتين اللتين جمعتهما حتى الآن.

مواجهتانوتبرز في الدور الأول عند الرجال مواجهتان بين الألماني ألكسندر زفيريف السابع والجنوب إفريقي كيفن أندرسون الذي وصل إلى المركز الخامس ولكنه يقبع الآن في المركز 124، والبريطاني أندي موراي، بطل 2012 والعائد إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب عمليتين جراحيتين في الورك وكدمة في الحوض، والياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

غياب

وعند السيدات وبغياب المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي والرومانية سيمونا هاليب الثانية وحاملة اللقب الكندية بيانكا أندرييسكو السادسة بسبب المخاوف من «كوفيد 19»، تبدو الفرصة قائمة أمام الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس (38 عاماً) للفوز بلقبها الرابع والعشرين في غراند سلام والأول منذ بطولة أستراليا أوائل 2017 حين توجت بطلة رغم حملها بمولودتها الأولى.

وتبدأ سيرينا حملتها نحو اللقب السابع في فلاشينغ ميدوز ومعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد ألقاب غراند سلام المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (25)، بمواجهة مواطنتها كريستي آهن المصنفة 97 عالمياً.

وبعد أن انتهى مشوارها عند الدور ربع النهائي لدورة ليكزينغتون الأميركية منتصف الشهر الحالي على يد مواطنتها شيلبي رودجرز، كانت الأسطورة تمني النفس بالذهاب بعيداً في سينسيناتي، إلا أنها بدت منهكة تماماً.

لقاء صعب

وتواجه سيرينا احتمال لقاء صعب في الدور الثالث ضد بطلة 2017 مواطنتها سلون ستيفنز، مع إمكان تجديد الموعد مع ساكاري في ثمن النهائي ولاحقاً مواطنتها الأخرى صوفيا كينين الرابعة التي حققت المفاجأة أوائل العام بإحرازها لقب أستراليا المفتوحة.

إخفاق

لم تكن تحضيرات سيرينا ويليامس إحدى أبرز المرشحات للقب «فلاشينغ ميدوز»، للبطولة الأميركية مثالية إذ انتهى مشوارها في دورة سينسيناتي المقامة في فلاشينغ ميدوز بنيويورك أيضاً بسبب تداعيات «كوفيد 19»، عند الدور ثمن النهائي بخسارتها الثلاثاء أمام اليونانية ماريا ساكاري.

وفي النصف الثاني من القرعة، تبدأ اليابانية ناومي أوساكا العاشرة التي عادت الخميس عن قرار انسحابها من نصف نهائي سينسيناتي، مشوارها نحو لقب ثالث في غراند سلام باختبار سهل ضد مواطنتها ميساكي.

وتتجه الأنظار إلى البلجيكية كيم كلايسترز، ابنة الـ37 عاماً، إذ تبدأ عودتها (ببطاقة دعوة) إلى البطولة المرة الأولى منذ 2012 بمواجهة الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا السابعة والعشرين.

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