الجزيرة يحتفي بنجوم «الرجل الحديدي»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

احتفى نادي الجزيرة، أمس، بفريق الترايثلون، الذي يمثله عبدالله اللقيطي، بطل الإمارات والخليج المتأهل لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبدالرحمن الحوسني وصيف بطل الدولة المصنف الرابع خليجياً والمتأهل أيضاً لبطولة كأس العالم، ويسمى الفريق اصطلاحاً بالرجل الحديدي نظراً لمشاركاته وإنجازاته في هذه البطولة العالمية، والجدير بالذكر أن «فخر أبوظبي» قد شارك في دبي الدولية للترايثليون، فبراير الماضي وهي إحدى مراحل بطولة الرجل الحديدي وقد تأجل التتويج بسبب جائحة كورونا.

تقدير

وجاء التكريم تقديراً للإنجازات التي حققها وبحضور راشد عتيق الهاملي عضو اللجنة التنفيذية لنادي الجزيرة ونائب رئيس شركة الألعاب الأخرى، وعلي الحمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، ومحمد الحوسني المدير المباشر لشركة الألعاب الأخرى.

من جانبه أشاد راشد الهاملي بالإنجازات التي حققها فريق ترايثليون الجزيرة، ما عزز من حضور اللعبة على المستويين المحلي والدولي، مطالباً بضرورة بناء قاعدة من الرياضيين في النادي وعلى مستوى الدولة.

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