13 خطوة في جدول انتخابات اتحاد اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أصدر اتحاد الإمارات لكرة اليد جدول إجراءات العملية الانتخابية للاتحاد للدورة الانتخابية 2020 /‏‏2024 محدداً مواعيد خطوات الانتخابات الـ13، المقرر إقامتها خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأحد 27 سبتمبر 2020، وسيتم لاحقاً تحديد مكان وتوقيت انعقادها بدبي، وفق ما أقرته الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اجتماعها يوم 13 الماضي، وتم خلالها اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، وانتخاب محمد علي العامري ممثل نادي الوصل ليكون رئيساً للجنة انتخابات الاتحاد بدورته الجديدة.

وطبقاً للنظام الأساسي للاتحاد ووفق المادة 59 والبند 59 /‏‏2 وجه محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد الدعوة للأندية الـ 16 المنضوية تحت مظلة الاتحاد لتحدد ممثلاً لكل ناد مصحوباً برسالة رسمية بتفويضه بحق التصويت عن ناديه خلال الاجتماع الانتخابي للاتحاد.

إجراءات

وحددت الرسالة التي وُجهت للأندية جدول إجراءات العملية الانتخابية، والتي ستبدأ بفتح باب الترشح للانتخابات والمحدد له غداً، وسيحضر ممثل النادي للاتحاد ومعه رسالة رسمية من النادي لاستلام 3 استمارات ترشيح للدورة الانتخابية المقبلة، وسيتم غلق باب الترشيح واستلام استمارات الترشح من الأندية مستوفاة البيانات بحد أقصى في 6 سبتمبر الساعة الثانية عشرة، وفي حال عدم ترشيح أي شخص من النادي لأي منصب للدورة الانتخابية يتم رد الاستمارات إلى الاتحاد بحد أقصى في الثانية عشرة ظهر الأحد 6 سبتمبر، وهو نفس الوقت الذي سيتم خلاله غلق باب الترشح.

وتَحدد يوم الأربعاء 16 سبتمبر لإصدار القائمة المبدئية للمترشحين، وسيتم فتح باب الطعون في 17 سبتمبر، وإغلاق باب الطعون في 21 سبتمبر، وإصدار قرارات الطعون في 23 سبتمبر، والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين الخميس 24 سبتمبر، تحضيراً لخوض الانتخابات في 27 سبتمبر المقبل، ومن ثم فتح باب الطعون على الانتخابات في 28 من الشهر نفسه، وغلق هذا الباب في الثانية عشرة ظهر الأربعاء 30 سبتمبر.

وتَحدد أيضاً الأول من أكتوبر المقبل إصدار قرارات الطعون، والإعلان الأحد 4 أكتوبر عن النتائج النهائية للانتخابات بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة.

16 نادياً

ويذكر أن النظام الأساسي منح حق حضور اجتماع الجمعية العمومية والمشاركة في العملية الانتخابية لجميع الأندية الـ16 المنضوية للاتحاد وهي: الجزيرة والوحدة وبني ياس والظفرة والعين والوصل والنصر وشباب الأهلي والشارقة ومليحة والذيد والبطائح والمدام واتحاد كلباء وخورفكان ودبا الحصن.

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