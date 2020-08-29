45 مليون خطوة دعماً لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

اقترب عدد الخطوات التي تحققت قبل يوم واحدٍ من انتهاء مبادرة تحدي (خطواتنا معاً) التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتختتم اليوم، من الوصول إلى 45 مليون خطوة.

وكان فجر يوم 19 أغسطس قد شهد انطلاق المبادرة من أجل الوصول إلى 52 مليون خطوة دعماً لحركة الأولمبياد الخاص الداعمة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والتي تكمل خلال شهر سبتمبر المقبل عامها الـ52 حيث انطلقت أول مرة عام 1968 من خلال الألعاب العالمية الأولى، وأقيمت آخر نسخة منها بأبوظبي عام 2019 وشهدت مشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 192 شاركوا في 26 رياضة أولمبية.

وشهد اليومان الأخيران من التحدي إقبالاً كبيراً من نجوم الإمارات في مختلف الرياضات على المشاركة وأطلقوا دعوات عدة لحث كل شرائح المجتمع على المشاركة، مما ساعد على اتساع رقعة الإقبال لتحقيق ملايين الخطوات لتقترب من الوصول إلى 52 مليون خطوة قبل نهاية اليوم.

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