9 محاور في ملتقى «هيئة الرياضة» النسائي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية «الملتقى النسائي الرياضي 2020»، والذي تناول 9 محاور رئيسية متعلقة برياضة المرأة، بحضور الأميرة نوف بنت خالد آل سعود وشخصيات رياضية نسائية بارزة من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويؤكد الملتقى مدى حرص القيادة الرشيدة ودعمها للمرأة الإماراتية، وتعزيز وتحفيز دورها عبر ثقتهم بها وتوفير كافة الفرص والإمكانات من أجل تمكينها للوصول إلى المكانة التي تطمح إليها نحو العالمية والتي باتت تتبوأها بالفعل بعد نجاحها اللافت بتحقيقها إنجازات منقطعة النظير على مختلف المستويات في مشاركتها المحلية والعربية والقارية والدولية. واستهدف الملتقى تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية في ظل تبني حكومة الإمارات لاستراتيجية دعم وتمكين المرأة في المجالات كافة وما حققته من إنجازات في مختلف القطاعات لاسيما القطاع الرياضي على وجه الخصوص وأهمية مساهمات المرأة ودورها الفاعل في جهود التنمية وجودة الحياة.

افتتاح

افتتح الملتقى الدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بحضور الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيس اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عضو لجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية الدولية، عضو اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، والمتحدثات في الملتقى، سناء البوسعيدي رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة المرأة وفاطمة الجريسي أخصائي علاقات دولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية، عضو لجنة رياضة المرأة ضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وفاطمة مسعود حيات رئيس لجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية لدولة الكويت وعدد من الشخصيات النسائية الرياضية.

وناقش الملتقى تسعة محاور وتضمن المحور الأول اهمية دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم الرياضة النسائية وتحدثت فيه الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة.

تعاون

وتحدثت فاطمة الجريسي من السعودية في المحور الثاني عن التعاون الإماراتي السعودي في الرياضة النسائية، وتطرقت سناء البوسعيدي من سلطنة عُمان لدور المرأة في دعم الرياضة النسائية.

دعم

وفيما يتعلق بالمحور الرابع تناولت فاطمة مسعود حيات من دولة الكويت أهمية ودور التعاون الخليجي في دعم الرياضة النسائية، كما تحدثت نورة الجسمي عضو اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية في المحور الخامس عن دور القيادة في تمكين المرأة الإماراتية، أما المحور السادس، فتحدثت فيه الإعلامية أسمهان النقبيلاعن دور المرأة في الإعلام الرياضي، كما تحدثت الإعلامية الإماراتية إيمان آل علي في المحور السابع عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في دعم رياضة المرأة الإماراتية.

إضافة

وتحدثت في المحور الثامن اللاعبة والمدربة الإماراتية روضة المنصوري حول إنجازات وطموحات اللاعبة الإماراتية، وفي المحور التاسع والأخير تناولت فاطمة العلي ممثلة عن أكاديمية «فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية» مشاركة المرأة الإماراتية في الفعاليات الرياضية والنقلة التي حققتها في إطار مشاركتها على المستويات كافة.

تفاعل

شهدت فعاليات الملتقى حضوراً نسائياً كبيراً من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأضفى التجاوب والتفاعل الكبير للحاضرات مع الموضوعات والمحاور التي طرحت في الملتقى من خلال المداخلات مما أسهم في إنجاح الملتقى وتحقيق الهدف من انعقاده.

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