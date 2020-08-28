شما وشيخة.. همتان ذهبيتان،

المصدر: إعداد: عماد الدين إبراهيم

شما وشيخة عبد العزيز سلطان نجمتان ساطعتان في سماء إنجازات أصحاب الهمم، توأم في التميز الرياضي، والعلمي، والتواصل المجتمعي، لم تقف الإعاقة يوماً ما في سبيل تميزهما في كل ضروب الحياة، فهما متميزتان في البطولات المحلية، والخليجية والآسيوية، والدولية، عبر مشاركتهما سواء مع منتخب أصحاب الهمم أو نادي الثقة في الشارقة، فيما يلى نسلط الضوء على مسيرتهما الاحترافية .

بطاقة

الاسم: شما عبد العزيز سلطان

المهنة: طالبة

النشاط الرياضي: ألعاب القوى

النادي: نادي الثقة للمعاقين- الشارقة

الفئة: شلل دماغي (الفئة F32)

التصنيف: لاعبة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم

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السنة: 2019

البطولة: بطولة العالم للشباب- سويسرا

النشاط: قرص

المركز الرابع

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السنة: 2019

البطولة: بطولة العالم للشباب- سويسرا

النشاط: جلة

المركز الرابع

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السنة: 2019

البطولة: الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر

النشاط: قرص

الميدالية البرونزية

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السنة: 2019

البطولة: الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر

النشاط: جلة

الميدالية البرونزية

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السنة: 2019

البطولة: بطولة المرأة- دول مجلس التعاون الخليجي

النشاط: صولجان

الميدالية الفضية

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السنة: 2019

البطولة: بطولة المرأة- دول مجلس التعاون الخليجي

النشاط: جلة

المركز الرابع

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السنة: 2019

البطولة: بطولة المرأة- دول مجلس التعاون الخليجي

النشاط: قرص

الميدالية البرونزية

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السنة: 2019

البطولة: ملتقى الشارقة الدولي التاسع

النشاط: قرص

الميدالية الفضية

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السنة: 2019

البطولة: ملتقى الشارقة الدولي التاسع

النشاط: جلة

الميدالية البرونزية

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السنة: 2017

البطولة: الألعاب الآسيوية للشباب

النشاط: قرص

الميدالية الفضية

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السنة: 2017

البطولة: الألعاب الآسيوية للشباب

النشاط: جلة

الميدالية البرونزية

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بطاقة

الاسم: شيخة عبد العزيز سلطان

المهنة: طالبة

النشاط الرياضي: ألعاب القوى

النادي: نادي الثقة للمعاقين- الشارقة

الفئة: شلل دماغي (الفئة F33)

التصنيف: لاعبة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم

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السنة: 2019

البطولة: بطولة العالم للشباب- سويسرا

النشاط: قرص

نوع الإنجاز: المركز الثالث- ميدالية برونزية

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السنة: 2019

البطولة: بطولة العالم للشباب- سويسرا

النشاط: جلة

الميدالية البرونزية

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السنة: 2019

البطولة: الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر

النشاط: جلة

الميدالية الذهبية

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السنة: 2019

البطولة: ملتقى الشارقة الدولي التاسع

النشاط: قرص

الميدالية البرونزية

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السنة: 2019

البطولة: ملتقى الشارقة الدولي التاسع

النشاط: جلة

المركز الخامس

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السنة: 2017

البطولة: الألعاب الآسيوية للشباب

النشاط: قرص

الميدالية الذهبية

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