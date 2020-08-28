"تحدي خطواتنا معاً" يقترب من تحقيق 52 مليون خطوة دعما لأصحاب الهمم

المصدر: وام

قبل يوم واحد من انتهاء مبادرة تحدى "خطواتنا معاً " التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي اقتربت الخطوات التى تحققت قبل يوم من النهاية من الوصول إلى 45 مليون خطوة .

كان فجر يوم 19 أغسطس قد شهد انطلاق المبادرة من أجل الوصول إلى 52 مليون خطوة دعما لحركة الأولمبياد الخاص الداعمة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية و التي تكمل خلال شهر سبتمبر القادم عامها الـ52 حيث انطلقت لأول مرة عام 1968 من خلال الألعاب العالمية الأولى، وأقيمت آخر نسخة منها بأبوظبي عام 2019 و شهدت مشاركة 7500 لاعب و لاعبة من 192 شاركوا فى 26 رياضة أولمبية.

و شهد اليومان الأخيران من التحدي إقبالا كبيرا من نجوم الرياضة الإماراتية في مختلف الرياضات على المشاركة و اطلاقهم دعوات عدة لحث كل شرائح المجتمع على المشاركة وهو ما أحدث صداه و ساعد على اتساع رقعة الإقبال لتحقيق ملايين الخطوات من أجل إكمال التحدي والوصول إلى 52 مليون خطوة قبل نهاية يوم غد الـ 29 من أغسطس.

و عبر القائمون على التحدي عن سعادتهم البالغة باقتراب الوصول إلى الرقم 52 مليون خطوة دعما لحركة الأولمبياد الخاص وتنوع الاقبال الكبير على هذا التحدي من مختلف الجنسيات التي تعيش على أرض دولة الامارات و خارجها .. كما تنوعت أعمار المتسابقين، وما زاد من الفرحة أن متصدر السابق حتى الآن هو أحد المشاركين في الفئة العمرية من 50-59 سنة إضافة الى مشاركة عدد كبير من الشباب تحت 23 سنة.

و عن تلك المبادرة قالت ندى الغندور سباحة نادي الوصل إن المشاركة في "تحدي خطواتنا معاً " من أجل دعم مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وأصحاب الهمم للوصول إلى 52 مليون خطوة في عشرة أيام تلفت الأنظار إلى فئة غالية على قلوب الجميع موجهة الدعوة إلى كل شرائح المجتمع للتسجيل من أجل الالتحاق بالتحدي و المشاركة فيه قبل أن ينتهي غدا للتعبير عن دعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.

وتضامن مع " ندى " السباح عمر الحمادي لاعب منتخب الامارات والذي أكد أن المشاركة في تحدي خطواتنا معا أفضل وسيلة لدعم أصحاب الهمم، وتسليط الضوء عليهم بعد مرور عام على نجاح أكبر و أهم دورة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص و التي أقيمت في أبوظبي و أكد الجميع أنها ستكون نقطة تحول جوهرية في مسيرة العمل مع تلك الفئة القريبة من قلوب الجميع.

وقالت بسمة الحبسي من قسم مجالس الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب إنه من منطلق المشاركة المجتمعية جاءت مشاركة أعضاء مجالس الشباب التابعين للمؤسسة كجزء مهم من دعم التحدي مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ليخطوا مع مختلف الفئات نحو الدمج المجتمعي.

و قالت ديما ظاهر أخصائية الصحة و التغذية في مستشفى دانة الإمارات:" فخورون بمشاركتنا في تحدي خطواتنا معا " مشيرة إلى مشاركة 30 من الأطباء والاخصائيين وغيرهم من العاملين بالمستشفى في هذا التحدي " .

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