الشارقة الرياضي يصدر قرارا بتشكيل لجنته النسائية

المصدر: وام

أصدر عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي قرارا بتشكيل اللجنة النسائية بالمجلس برئاسة مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء وعضوية مهرة سالم التميمي ونورة معيصم الكتبي من أجل تهيئة بيئة محفزة وايجابية لتمكين موظفات المجلس من تقديم أعلى مستوى من الأداء والعطاء .

و ستكون اللجنة بمثابة منصة تفاعلية للموظفات لمناقشة و اقتراح الأفكار التي تخص المرأة العاملة و تنظيم الفعاليات والورش الهادفة للإرتقاء بمهاراتهن وإمكانياتهن وتمكينهن بما يتناسب وتطلعات المجلس وأهدافه الاستراتيجية.

و نوه الحزامي في هذا الصدد بدور المرأة المتميز في مختلف المجالات واسهاماتها الكبيرة بفضل مساندة ورعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

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