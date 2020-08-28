سيدات الوحدة يحلقن بلقب «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت منافسات النسخة الرابعة من بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات لموسم 2019 - 2020، والتي أقيمت جولتها الثالثة والأخيرة، أمس، في صالة جوجيتسو أرينا بأبوظبي، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وناعمة عبد الرحمن المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وعلياء عبدالله المزروعي مدير عام هيئة الموارد البشرية- أبوظبي، وسلامة عجلان العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية، وسميرة مرشد الرميثي عضو مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعائشة المنصوري مديرة مركز أبوظبي للتوحد.

وانتهت المنافسات بفوز أكاديمية الوحدة بلقب بطولة «أم الإمارات» والمركز الأول في الترتيب العام، بعد احتساب إجمالي نتائج الجولات الثلاث لمختلف أندية الدولة، وتسجيلها 1990 نقطة، وحل نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني برصيد 1650 نقطة، بينما جاء الظفرة ثالثاً برصيد 1120 نقطة.

وحفلت الجولة الثالثة من البطولة بالكثير من الحماس والندية، وقدمت اللاعبات المشاركات مستوى رفيعاً، وأثبتن أنهن أهل للمنافسة في البطولات العالمية والتتويج على منصاتها. وأوفت البطولة بوعودها على صعيد إعداد جيل من اللاعبات الموهوبات، والمساهمة في توفير كوكبة من الكوادر النسائية القادرة على العمل كونهن حكمات وإداريات وفنيات، الأمر الذي يترجم رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو حول إطلاق هذه البطولة قبل أعوام عدة.

وتقول سميرة الرميثي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات اليوم يعزز ريادة الدولة العالمية في رياضة الجوجيتسو وإنه لطالما أثبتت بنات الإمارات تفوقهن في مختلف مجالات الحياة، وها هن اليوم يتابعن هذا التفوق والتميز في جميع المحافل الرياضية.

وتمكنت النجمة بلقيس الهاشمي من نادي بني ياس وصاحبة الحزام الأزرق من تحقيق الميدالية الذهبية لفئة وزن 44 كجم بعد تحقيقها أربعة انتصارات متتالية كلها عن طريق استسلام المنافس، وهو ما يعكس قوتها ومهارتها ويعزز من فرصها في المناقسة بقوة على حصد الذهب في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في شهر نوفمبر المقبل.

ونجحت لاعبة نادي الوحدة ريم العبيدلي حاملة الحزام الأزرق في فئة الكبار في حصد الميدالية الذهبية لفئة وزن 62 كجم، وحققت انتصارين مهمين خلال مشوارها اليوم نحو التتويج.

وتقول العبيدلي: إن معسكر الفتيات المغلق أسهم بشكل كبير في استعادة اللاعبات للياقتهن وجاهزيتهن لخوض منافسات البطولة، وقد ساعد وجود كوكبة من المدربات المميزات في المعسكر على تحفيزنا وتشجيعنا لاسترجاع مستوياتنا المعهودة، وهو ما لمسناه على بساط النزال اليوم.

وأضافت العبيدلي: «إن إنجاز اليوم يكتسب طعماً مختلفاً كونه جاء بعد فترة طويلة من التوقف، الأمر الذي أسعدني كثيراً، وخضت نزالين رائعين، تفوقت في الأول بالنقاط على زميلتي في النادي شما إبراهيم، التي حصدت البرونزية، وتمكنت من الفوز في النزال النهائي شقيقتي آثاري محمد من نادي العين بالإخضاع».

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