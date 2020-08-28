«يد الشارقة» يضم مدفعجي الوصل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

نجحت إدارة الألعاب الجماعية بالشارقة في التعاقد مع اللاعب رحمة غالب، والملقب بمدفعجي منتخب اليد ونادي الوصل، على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادماً من نادي الوصل، في ثالث صفقة من اللاعبين المواطنين المنضمين للنادي، إلى جانب حارس الفريق محمد إسماعيل المعار من الوصل أيضاً، وطارق علي حارس النصر، كما قامت إدارة الشارقة بتجديد التعاقد مع المحترف المصري علي زين، واللاعب البحريني بفئة المقيم علي ميرزا، ومحمود فايز المسجل في فئة مواليد الدولة، وانخرط رحمة غالب مباشرة في تدريبات الفريق التي أقيمت أول من أمس.

وعبر رحمة عن سعادته بالانضمام للشارقة وقال: «أشكر إدارة نادي الشارقة وإدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان، على ثقتهم، كما أتقدم بالشكر إلى إدارة نادي الوصل على تفهمهم لرغبتي في خوض تجربة جديدة وموافقتهم على هذه الخطوة عقب تجربتي مع النصر بالموسم الماضي، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن».

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