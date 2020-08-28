كرنفال التجديف يُزين بحيرة برج خليفة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحتضن بحيرة برج خليفة في بوليفارد محمد بن راشد بداية من الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم، فعالية قوارب التجديف واقف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع شركة إعمار العقارية والتعاون مع مؤسسة «كايت أند سيرف»، وذلك ضمن مبادرته «نحن نجدف من أجل دبي»، التي تشمل العديد من الكرنفالات حول شواطئ ومسطحات دبي المائية.

ويجمع الحدث الكبير مختلف قطاعات المجتمع في تظاهرة رياضية مائية كبيرة، حيث تعد الفعالية الحدث الأول من نوعه الذي يقام في هذا المكان السياحي، والذي يعرف بأنه أغلى وأجمل كيلومتر مربع حول العالم ما يضمن النجاح.وستقوم اللجنة المنظمة بتطبيق تعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والتشديد على الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكول الصحي بالأحداث الرياضية.ووجّه محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى كل الجهات التي تسهم في إنجاح التظاهرة الكبيرة.

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