نورا البريكي منجم إنجازات لمبارزة الإمارات

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

تعتبر نورا البريكي، لاعبة نادي بني ياس والمنتخب الوطني للمبارزة، منجم إنجازات وبطولات على كل المستويات، المحلية والخليجية، والعربية، والآسيوية، وتعتبر واحدة من مخرجات برنامج النخبة، في أكاديمية فاطمة بنت مبارك، التي وفرت لها المعسكرات الخارجية، والمشاركة في البطولات العالمية بأوروبا، مما جعلها تحمل الرقم واحد في قائمة اللاعبات العرب في سلاح «الفلوريه».فيما يلي تعريف بها وبأهم إنجازاتها في كافة المحافل الرياضية ممثلة الإمارت في لعبة المبارزة:

بطاقة

الأسم: نورا البريكي

المهنة: طالبة

النادي: بني ياس

اللعبة: مبارزة

التخصص: سلاح الفلوريه

العمر التدريبي: 7 سنوات

40

حققت أكثر من 40 ميدالية بين المحلي والخليجي والعربي، ولكن أكثر إنجاز تفتخر به حتى الآن هو حصولها على 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية بالكويت عام 2019، في 3 فئات هي تحت 18 سنة، وتحت 20 سنة، والعمومي للفرق.

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في العام 2019 حصلت على تصنيف عربي مميز وضعها في الصدارة بلعبة سلاح الشيش «الفلوريه» وباتت تحمل الرقم واحد على المستوى العربي.

2024

يعتبر الوصول إلى أولمبياد باريس 2024 حلم حياتها، وهو ما تعمل لأجل تحقيقه بمضاعفة الجهود في التدريبات والمعسكرات والمشاركات الدولية والعربية والبطولات الخليجية بكل مستوياتها، فضلاً عن التحديات الآسيوية،.

انجازات

السنة: 2019

البطولة: الدورة الخليجية للمرأة 2019– الكويت

الميدالية: ذهبية – فرقي

نوع السلاح: فلوريه

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السنة: 2019

البطولة: الدورة الخليجية للمرأة – الكويت عمومي

الميدالية: فضية – فردي

نوع السلاح: فلوريه

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السنة: 2019

البطولة: البطولة العربية – الكويت تحت 20 سنة

الميدالية: ذهبية – فرقي

نوع السلاح: فلوريه

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السنة: 2019

البطولة: البطولة العربية – الكويت تحت 20 سنة

الميدالية: ذهبية – فردي

نوع السلاح: فلوريه

تحت 27 سنة

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السنة: 2019

البطولة: البطولة العربية – الكويت تحت 17 سنة

الميدالية: ذهبية - فردي

نوع السلاح: فلوريه

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السنة: 2019

البطولة: الدوري الآسيوي السيركيت – البحرين

الميدالية: برونزية – فردي

نوع السلاح: فلوريه

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السنة: 2018

البطولة: الدوري الآسيوي السيركيت – الأردن

الميدالية: برونزية – فردي

نوع السلاح: فلوريه

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السنة: 2018

البطولة: البطولة العربية – مصر

الميدالية: برونزية – فرقي

نوع السلاح: فلوريه

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السنة: 2018

البطولة: البطولة العربية – مصر

الميدالية: فضية – فردي

نوع السلاح: فلوريه

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السنة: 2019

البطولة: بطولة محلية عمومي تحت 20 سنة

الميدالية: ذهبية

نوع السلاح: فلوريه

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السنة: 2019

البطولة: بطولة محلية عمومي تحت 20 سنة

الميدالية: فضية

نوع السلاح: فلوريه

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