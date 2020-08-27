ختامية «أم الإمارات» لفتيات الجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، بمشاركة نخبة من لاعبات أندية الدولة المواطنات في مختلف الفئات والأوزان.

وتستضيف البطولة صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، حيث تم استكمال الترتيبات اللازمة لتجهيز الأبسطة، ومداخل اللاعبات، ومسارات الخروج، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بما فيها الفحوصات الطبية للّاعبات قبل المشاركة في البطولة ولجميع أعضاء الأطقم الفنية والتنظيمية، وعدم مخالطة أي أشخاص من خارج نطاق العزل، فضلاً عن عدم السماح بدخول الجماهير.

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