الحوسني.. ألقاب في 22 دولة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يعتبر عبدالرحمن الحوسني لاعب نادي الجزيرة، أحد أبرز رياضيي الإمارات والخليج في الترايثلون، وقد شارك وحقق ألقاباً في بطولات نظمت في 22 دولة، وحقق أخيراً المركز الثاني على المستوى المحلي والرابع خليجياً، في بطولة الرجل الحديدي التي استضافتها دبي فبراير الماضي وبسبب جائحة «كورونا» تم تأجيل التتويج الرسمي ليكشف عنه خلال الأيام المقبلة.

ويحمل الحوسني سجلاً مميزاً، حيث انضم إلى نادي الجزيرة عام 2014، مع بداية تأسيس اللعبة في النادي، ورفع علم الدولة وشعار النادي في بطولات قارية وعالمية عدة، حيث نجح في التأهل إلى بطولة العالم للرجل الحديدي 3 مرات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017، وجنوب أفريقيا 2018، وضمن التأهل أخيراً في البطولة نفسها بالولايات المتحدة الأمريكية 2021.

وشارك الحوسني ممثلاً لنادي الجزيرة في بطولة كوبا أمريكا والتي جرت عام 2019 بالأرجنتين، كأول فريق عربي وهي بطولة رفيعة المستوى تحتاج إلى تصفيات من أجل ضمان التأهل، كما شارك أيضاً في جولات الاتحاد الدولي للمسافات الأولمبية، بناء على تصنيفه المتقدم، ومنها جولات شيكاغو، أستراليا، واليابان، وأبوظبي.

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