تعاون بين الشارقة الرياضي و«مجمع البحوث»

المصدر: الشارقة - (البيان الرياضي)

نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة عمل مشتركة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أمس في مقر المجمع ضمن مواصلة خطط التعاون بين الطرفين. حضر الورشة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وحسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع.

وعرض خلال الورشة المشاريع والمبادرات المقترحة ذات الأهداف المشتركة، والتي يستهدف المجلس التعاون فيها مع المجمع، وذلك للبدء في علاقات مثمرة، وانطلاق المجلس في المشاريع الاستراتيجية والتجارية والرياضية، وتقديم الخطط المختلفة بما يعود بالنفع على المجلس وتطوير الرياضة بالإمارة الباسمة. ورحب حسين المحمودي بهذا التعاون مؤكداً تقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ الخطط المشتركة بين الطرفين. وأشار عيسى الحزامي أنه سيتم توسعة نطاق التعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

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