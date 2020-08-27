«بناء الأجسام» يضم 3 رياضات جديدة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

رحب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بانضمام لاعبي ولاعبات رياضات «مصارعة الذراعين، وشد الحبل، وأقوى رجل» لأسرة الاتحاد، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للرياضة بضمها لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية. ووجه رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام جزيل الشكر والامتنان للهيئة العامة للرياضة لهذه المبادرة، والتي تؤكد حرص القائمين على الهيئة الاهتمام بجميع الرياضات، والتي تهم أبناء وبنات الإمارات وكل المقيمين على أرض الدولة من جميع الجنسيات والفئات العمرية.

وأكد الشرقي أن رياضيي هذه الألعاب سينالون جميع أنواع الدعم للارتقاء بها بشكل مميز لتتمكن من مواصلة النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية، وتشكيل منتخبات للمشاركة في البطولات الدولية التي تقام داخل وخارج الدولة مستقبلاً. وأوضح الشيخ الشرقي أنه تم توجيه اللجان العامة في الاتحاد لدراسة اللوائح المعتمدة من قبل الاتحادات القارية والدولية، وتشكيل فريق عمل للتواصل مع الأندية والصالات والفرق والأفراد المهتمين بالرياضات الثلاث لمزيد من التنظيم.

تعاون مبكر

وذكر محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد أن مجلس الإدارة يتطلع إلى أن تحظى الرياضات الجديدة بالمزيد من التنظيم، لتحظى بالنجاح المرتقب من إدراجها ضمن الفعاليات التي يشرف عليها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، كاشفاً أنه سيتم مخاطبة الجهات الراغبة بتنظيم بطولات في الموسم الرياضي 2021 للتواصل مع لجان الاتحاد، تمهيداً لاعتمادها في الأجندة الجديدة، ومنوهاً إلى أن هذه الرياضات تحظى بشعبية كبيرة. وأفاد بأن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية سيبذلك كل جهده وخبرته من أجل أن تتطور هذه الألعاب ، وتمضى في طريقة المنافسة وتحقيق الإنجازات الكبرى متوقعاً لألعاب «مصارعة الذراعين، وشد الحبل، وأقوى رجل» المزيد من النجاح في المستقبل القريب.

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