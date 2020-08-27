اكتمال المشاركين في كرنفال «تجديف بحيرة برج خليفة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لفعالية كرنفال دبي لقوارب التجديف - واقف، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية غداً في بحيرة برج خليفة، إغلاق التسجيل واكتمال العدد المرشح للمشاركة في الفعالية المرتقبة، والتي تحظى بدعم مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع شركة إعمار العقارية التي تحتضن الحدث والتعاون مع مؤسسة «كايت أند بيتش»، التي تقدم الدعم الفني.

ووجهت اللجنة المنظمة للحدث الشكر الجزيل إلى جميع المشاركين والذين سجلوا للمشاركة، كما قدمت اعتذارها للأشخاص الذين كانوا يرغبون في المشاركة، لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل، معلنة أن الموسم الجديد وبعد الإقبال الكبير على مبادرة «نحن نجدف من أجل دبي»، والتي انطلقت من شاطئ كايت بيتش شهر يونيو الماضي، سيتضمن العديد من المحطات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

وسينطلق الكرنفال المائي البهيج في الخامسة والنصف عصراً، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، ويسبق ذلك انعقاد الاجتماع التنويري للمشاركين لشرح كل التفاصيل والتعريف بكورس ومسار السباق، فيما ستطبق كل الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها في الأنشطة وفق بروتوكول لجنة الأزمات والطوارئ.

وقامت اللجنة المنظمة للحدث يوم أمس بعقد سلسلة طويلة من اللقاءات مع الشركاء والرعاة بهدف الترتيب واستكمال كل التفاصيل على الحدث الكبير في بحيرة برج خليفة، والتي تستقطب آلاف الزوار يومياً للاستمتاع بالأجواء الجميلة وعروض النافورة الراقصة، والتي تتوسط بحيرة برج خليفة.

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