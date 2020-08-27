آرو يقود فريق الإمارات في طواف فرنسا

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن تشكيلته التي ستشارك في طواف فرنسا، قمة سباقات الجولة العالمية، والتي تنطلق بعد غدٍ من مدينة نيس، وتنتهي في 20 سبتمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

وتتطلع التشكيلة المؤلفة من 8 دراجين إلى تحقيق نتائج متميزة في جولة فرنسا، وذلك بعد الأداء المتميز والبداية القوية هذا الموسم، حيث حققت حتى الآن 18 فوزاً في العديد من المناسبات والبطولات.

ويتولى الإيطالي فابيو آرو قيادة تشكيلة الفريق نظراً لخبرته الطويلة في مثل هذه السباقات، حيث سبق له أن حقق فوزاً كبيراً في جولة فرنسا وذلك إلى جانب زميله تادي بوجاتشار (سلوفينيا) الذي يشارك للمرة الأولى في جولة فرنسا، إلا أنه يتطلع إلى تقديم أداء قوي على خلفية نتائجه المتميزة في جولة إسبانيا 2019، حيث تمكن من الفوز في ثلاث مراحل واعتلاء المركز الثالث في التصنيف العام. كما تضم التشكيلة كلاً من دافيد فورمولو (إيطاليا) ويان بولانك (سلوفينيا)، وديفيد دي لا كروز (إسبانيا)، إلى جانب ألكسندر كريستوف (النروج) الذي يتطلع إلى تحقيق نتيجة جيدة في سباقات السرعة، بينما سيتولى ماركو ماركاتو (إيطاليا) وزميله فيجارد ستيك لاينجن (النرويج) مهمة السباقات على الطرق المسطحة.

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