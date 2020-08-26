العمومية غير العادية لـ«الطائرة» تعتمد النظام الأساسي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة الطائرة في اجتماعها مساء أول من أمس، بفندق ماريوت الجداف في دبي، برئاسة يوسف الملا رئيس الاتحاد، النظام الأساسي، والذي تجرى وفق بنوده، انتخابات مجلس إدارة الاتحاد لدورة العمل المقبلة 2024-2020، بحضور 13 نادياً عاملاً، و5 أندية مساندة، وبنصاب قانوني 100%، وكان من أبرز ملامح النظام الأساسي، إلغاء بند منع خوض الانتخابات لكل من قضى دورتين في عضوية مجلس الإدارة، والإبقاء على الانتخابات بالنظام الفردي، وعودة الوزن التصويتي للأندية في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد فقط، وليس على قرارات صادرة من الجمعية العمومية، والإبقاء على عدم ازدواجية المناصب، وتم الاتفاق على تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون.

توضيح

وعن مشكلة الأندية الخمسة المساندة، قال يوسف الملا: «على أندية الذيد، اتحاد كلباء، البطائح، المدام ومليحة، التقدم بتظلم إلى الهيئة العامة للرياضة، ومجلس إدارة اتحاد الطائرة وأنا أولهم، نتحمل مسؤولية الخطأ الإداري الذي حدث في اجتماع الجمعية العمومية العادية الأخيرة، عندما سمح لهم بالتصويت على بعض المقترحات، ولكن لم يذكر داخل محضر الاجتماع، أنه تم تحويل عضويتهم من مساندة إلى عاملة، والاستمرار في الخطأ خطأ أكبر، لذا كان من الضروري التصحيح».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز