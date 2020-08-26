اكتمال تجهيزات نهائي بطولة«أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أنهى اتحاد الجوجيتسو، التجهيزات التنظيمية الخاصة بإقامة فعاليات الجولة الختامية لبطولة «أم الإمارات» غداً في صالة ارينا بالعاصمة أبوظبي، والتي تأتي ضمن الموسم الرياضي 2020-2019، وفي إطار التحضيرات الفنية للمنافسات المرتقبة، يسدل الستار اليوم، على المعسكر المغلق للفتيات الذي ينظمه الاتحاد في فندق دوسيت ثاني بأبوظبي، ويشهد مشاركة مميزة لأكثر من 180 لاعبة تمثلن مختلف أندية الدولة، ونجح في جمع نجمات رياضة الجوجيتسو من أندية الوحدة وبني ياس والعين والظفرة والوصل والفجيرة وشباب الأهلي تحت مظلته، لا سيما أنه ساهم بشكل رئيسي في إعدادهن وتجهيزهن لخوض غمار الجولة الثالثة والختامية من بطولة «أم الإمارات»، إحدى أغلى البطولات على الساحة المحلية، وحرص الاتحاد على تسخير جميع الإمكانات للخروج بمعسكر تدريبي ناجح تحقق منه اللاعبات أقصى قدر من الاستفادة، وذلك من خلال تطبيق برنامج مكثف بإشراف الجهاز الفني لدى الاتحاد، وتضمّن البرنامج تدريبات الجوجيتسو وتمارين اللياقة البدنية، وجلسات التعافي التي توفر للاعبات تجربة مميّزة تعزز جاهزيتهن البدنية والنفسية للعودة لبساط النزال.

منصة

وتشكل بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو منصة رياضية نسائية مهمة للاعبات اللاتي ينشدن الاحتراف وتحقيق الإنجازات المحلية والقارية والعالمية، إذ تقتصر المنافسات على مشاركة اللاعبات المواطنات فقط، ويقوم بالتحكيم فيها طاقم نسائي، وتشارك فيها أطقم طبية وفنية من السيدات، كما ستكون المشاركة في الجولة الختامية مقتصرة على اللاعبات اللاتي شاركن في المعسكر المغلق نظراً لجاهزيتهن وقدرتهن على المنافسة وتقديم أداء يليق بأهمية وحجم المناسبة وخضوعهن لجميع الإجراءات والتدابير الوقائية وفقاً للبروتوكول الطبي الذي أصدره الاتحاد.

مكانة

وتؤكد سميرة مرشد الرميثي عضوة مجلس إدارة الاتحاد أهمية المكانة التي تتمتع بها بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو على مستوى الدولة، سيما أنها تعكس رمزية كبيرة، وتحمل اسماً غالياً على قلوب أبناء الوطن، مشيرة إلى أن البطولة بحد ذاتها تشكل قيمة كبيرة، حيث إنها تتزامن مع يوم المرأة العالمي، خاصة أن المرأة الإماراتية لم تترك مجالاً إلا وأبدعت فيه، وتركت فيه بصماتها الواضحة في النجاح، وتابعت: إن إقامة أكبر معسكر لرياضة الجوجيتسو في العالم للسيدات عقب جائحة كورونا، يعتبر بحد ذاته إنجازاً للمرأة الإماراتية، التي تتمتع بدور مشهود على الساحة الرياضية بشكل عام والجوجيتسو بشكل خاص، فلدينا اليوم مدربات وحكمات ونجمات إماراتيات عالميات ارتقين بالرياضة الإماراتية إلى أبعاد ومستويات جديدة.

استعدادات

عبّرت وديمة اليافعي لاعبة نادي العين صاحبة الحزام البنفسجي عن رضاها التام عن أجواء المعسكر ومساهمته في استعادة اللاعبات لجزء كبير من لياقتهن البدنية وتكثيف استعداداتهن للمشاركة في بطولة «أم الإمارات» والمنافسة على اللقب الغالي.

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