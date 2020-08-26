المهيري: نشاط «المواي تاي والكيك بوكسينغ» لم يتأثر بـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد طارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي، أن نشاط اتحاد الإمارات لم يتأثر إدارياً أو فنياً بسبب فيروس «كورونا» الذي عطل المنافسات الرياضية في العالم، مشيراً إلى أن النشاط ظل متواصلاً طوال الأشهر الماضية بمنتهى الاحترافية مع اللاعبين وأنديتهم بمتابعة الاتحاد، وقال المهيري: نحن نعمل بنظام احترافي متميز، ولاعب المواي تاي والكيك بوكسينغ اختار لعبته عن رغبة أكيدة، ويمارسها بمنتهى الجدية، لذلك عندما توقفت الأنشطة الرياضية، فإن اللاعبين كانوا يمارسون التدريبات بالتزام تام.

وأشار المهيري إلى نجاح اتحاده في تنظيم بطولة المواي تاي أبوظبي أواخر الشهر الماضي، بمشاركة 22 لاعباً، ذاكراً أن البطولة التي أقيمت بدون جمهور حققت نجاحاً كبيراً، وكشف عبرها أبطال اللعبة عن تطور مستوياتهم، وأن الجيد فيها كان الالتزام التام بالتوجيهات الاحترازية، وأضاف: لدينا بطولتان قادمتان أيضاً في الكيك بوكسينغ، الأولى ستكون بأبوظبي سبتمبر المقبل والثانية في دبي خلال شهر نوفمبر، ونسعى من خلال تلك البطولتين إحياء النشاط التنافسي واكتشاف مواهب جديدة.

كشف المهيري أن الاتحاد الدولي قرر إقامة بطولة العالم للمواي التي كان يفترض أن تقام في أبوظبي خلال يونيو الماضي إلى صيف 2021 ثقة في قدرة أبناء الإمارات على التنظيم الجيد، مبيناً أن النقاش متواصل مع الاتحاد الدولي لتحديد موعد جديد.

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