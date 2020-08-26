إقبال كبير على كرنفال التجديف ببحيرة «برج خليفة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت عمليات التسجيل للمشاركة في كرنفال بحيرة برج خليفة لقوارب «التجديف واقف»، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم الجمعة المقبل، إقبالاً كبيراً وملحوظاً من مختلف شرائح المجتمع، ويقام الحدث الرياضي الكبير للمرة الأولى في بحيرة برج خليفة، انسجاماً مع توجيهات مجلس دبي الرياضي، وبرعاية شركة إعمار التي تحتضن الفعاليات وتقدم الدعم بإتاحة الفرصة لإقامة مثل هذه الأحداث المجتمعية في أجمل الوجهات السياحية بالمنطقة ومؤسسة كايت أند سيرف المتخصصة في الألعاب المائية والترفيه، والتي توفر الدعم الفني والتقني للحدث، ويأتي الحدث ضمن سلسلة فعاليات «قوارب التجديف واقف من أجل دبي»، والتي أسهم النادي في نشرها عبر العديد من المحطات، ومن بينها إقامة فعالية التجديف واقف ضمن أسبوع دبي البحري الصيفي في شهر يونيو الماضي، في شاطئ كايت بيتش، وشهدت مشاركة ما يصل إلى 200 رياضي ورياضية، من مختلف شرائح المجتمع، فيما تتضمن مبادرات النادي، أحداثاً أخرى ضمن فعاليات الموسم الجديد 2020-2021.

حدث استثنائي

وأكد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي، أن الجميع على موعد مع حدث استثنائي فريد يوم بعد غدٍ، يجمع مختلف شرائح المجتمع في مهرجان وكرنفال عائلي، مبيناً أن اللجنة المنظمة تلقت الكثير من طلبات المشاركة في الفعالية ولا تزال الفرصة متاحة لتلقي المزيد من طلبات المشاركة عبر الموقع الرسمي حتى يوم غدٍ، وكشف أن اللجنة المنظمة للفعالية اعتمدت البرنامج الزمني، حيث سينطلق الكرنفال المرتقب من خلال فئاته المختلفة بداية من الساعة الخامسة والنصف عصراً ويسبق ذلك التجمع بنصف ساعة، فيما يمتد الكرنفال حتى السابعة مساءً، حيث سيتم بعدها تقليد المتميزين الميداليات، والتي تحمل رسالة حب ووفاء إلى خط دفاعنا الأول، وشدد القمزي على ضرورة الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية، وفق البروتوكول الصحي، الصادر من قبل لجنة الأزمات والكوارث، وذلك للحد من انتشار وباء «كورونا».

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