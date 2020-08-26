ليلى الخطيب.. مشروع سباحة أولمبية واعدة

المصدر: (أبوظبي - وام)

اعتمد اتحاد الإمارات للسباحة، برنامجاً شاملاً وفريداً من نوعه لإعداد السباحة الواعدة ليلى الخطيب ابنة الـ 15 عاماً، وبطلة العرب استعداداً وصناعة لمشروع بطل لأولمبياد باريس 2024، بابتعاثها للدراسة والتدريب في بريطانيا، بدعم ومساندة من أسرتها، وبمتابعة الاتحاد والهيئة العامة للرياضة التي ضمت البطلة تحت مظلة برنامجها الوطني لرعاية الموهوبين، وتعد ليلى الخطيب مشروعاً حقيقياً لبطلة أولمبية واعدة، أثبتت وجودها بقوة في أول ظهور عربي في المغرب، عندما حصدت 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية عام 2018، وبرغم أنها شاركت في بعض السباقات مع لاعبات أكبر منها سناً، إلا أنها لفتت الأنظار إليها، حيث قادت منتخب فتيات الإمارات لحصد المركز الثالث على المستوى الجماعي في تلك البطولة، في ظل أول مشاركة لفتيات الإمارات ببطولة عربية بهذا الحجم، كان التنافس فيها على أشده مع دول عريقة في اللعبة.

واعتباراً من الأسبوع الماضي، دخلت ليلى الخطيب مرحلة جديدة من التحدي عندما سافرت إلى بريطانيا، للانضمام إلى إحدى الأكاديميات المعدة للدراسة وممارسة رياضة السباحة معاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز