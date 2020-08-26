ختام مونديال «الفورمولا1» بأبوظبي 13 ديسمبر

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تستضيف حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى - الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2020، يوم 13 ديسمبر المقبل مسدلةً الستار على موسم 2020 من البطولة، ومن المقرر أن تنظم فعاليات النسخة 12 من الحدث العالمي بدون جمهور نظراً للظروف العالمية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، ويختتم السباق موسماً حماسياً ارتقب عشاق رياضة الفورمولا 1 انطلاقته بفارغ الصبر، لينافس خلاله السائقون والصانعون على نقاط ثمينة للصعود على جدول الترتيب، وتضم الجولة نخبة من أكبر نجوم رياضة الفورمولا1، من ضمنهم لويس هاملتون، وشارل لوكلير، وماكس فيرستابن، وفالتيري بوتاس.

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