دبي أمستردام الشرق الأوسط في الدراجات لونلي بلانت:

المصدر: إعداد - نهى حوا

لا تزال الأصداء العالمية لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية متواصلة، حيث أشار موقع «لونلي بلانت»، إلى أن دبي ستتحول إلى ما يشبه أمستردام مستقبلاً وذلك لامتلاكها البنية الأساسية الكفيلة استخدام المجتمع للدراجات الهوائية كأول مدينة في الشرق الأوسط.

وتأتي المبادرة ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كواحد من أفضل الأماكن للعيش والتعليم والسياحة في العالم.

وتشكل مبادرة الاعتماد على الدراجات الهوائية كوسيلة نقل أساسية، جزءاً من رؤية دبي 2021، ويشير الموقع إلى أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي كشفت في وقت سابق عن أسطول يضم ما يقارب 800 دراجة، ويدار بالشراكة مع تطبيق المشاركة في الرحلات «كريم» الذي تم تأسيسه في دبي واشترته شركة «أوبر» عام 2019، مضيفاً إن 3500 دراجة في النهاية ستكون في الشوارع ويمكن ركنها في 350 محطة تعمل بالطاقة الشمسية في جميع أنحاء المدينة مع اكتمال البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وينقل الموقع ما أفاد به معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، في بيان خلال فبراير الماضي عن إطلاق مشروع الدراجات حيث قال: «تساهم هذه الخدمة في جهود تعزيز الاستدامة في دبي وتشجيع السكان والسياح على الاستمتاع بحياة صحية نشيطة، من خلال توفير خيارات نقل جديدة وتحسين الحركة في جميع أنحاء المدينة».

وأشار الموقع إلى أن دبي تمتلك الآن 425 كيلومتراً من مسارات ركوب الدراجات في جميع أنحاء المدينة، مع خطط للتوسع إلى ما يقرب من 650 كيلومتراً من مسارات الدراجات بحلول عام 2023.

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