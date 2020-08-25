لونلي بلانت: دبي أول مدينة صديقة لراكبي الدراجات في الشرق الأوسط

المصدر: إعداد: نهى حوا

ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كواحدة من أفضل الأماكن للعيش والتعليم والسياحة بمناسبة العيد الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، ها هي مدينة دبي في الإمارات المعروفة بطرقها السريعة متعددة المسارات وسياراتها الرياضية تتحول إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية،

لاتزال الأصداء العالمية لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية متواصلة ، حيث أشار موقع "لونلي بلانت"، إلى أن دبي ستتحول إلى ما يشبه أمستردام مستقبلاً وذلك لامتلاكها البنية الاساسية الضامنة لاستخدام المجتمع للدراجات الهوائية كأول مدينة في الشرق الأوسط.

وتشكل مبادرة الاعتماد على الدراجات الهوائية كوسيلة نقل أساسية جزءاً من رؤية دبي 2021، ويشير الموقع بشأن استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، إلى أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي كشفت في وقت سابق من العام عن إنشاء أسطول يضم ما يقرب من 800 دراجة تعمل بنظام الدفع أولاً بأول، ويدار بالشراكة مع تطبيق مشاركة الرحلات "كريم" الذي تم تأسيسه في دبي واشترته شركة "أوبر" في عام 2019.

مضيفاً إن 3500 دراجة في النهاية ستكون في الشوارع وتلك يمكن ركنها في 350 محطة تعمل بالطاقة الشمسية في جميع أنحاء المدينة مع اكتمال البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وينقل الموقع ما أفاد به مطر محمد الطاير، مدير هيئة الطرق والمواصلات في دبي في بيان في فبراير عن إطلاق خطة الدراجات: " تسهم هذه الخدمة في جهود تعزيز الاستدامة في دبي وتشجيع السكان والسياح على الاستمتاع بحياة صحية نشيطة، من خلال توفير خيارات نقل جديدة وتحسين الحركة في جميع أنحاء المدينة".

ويشير الموقع إلى أن دبي تمتلك الآن 425 كيلومتراً من مسارات ركوب الدراجات في جميع أنحاء المدنية، مع خطط للتوسع إلى ما يقرب من 650 كيلومتراً من مسارات الدراجات بحلول عام 2023. وكان من المقرر أن يجتذب أكسبو 2020 عدداً كبيراً من زوار دبي هذا العام، ولكن بسبب وباء فيروس كورونا تمت إعادة جدولته ليبدأ في أكتوبر 2021.

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