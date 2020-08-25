920 مدرباً آسيوياً في «سمنار الكاراتيه»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بمشاركة 920 مدرباً من 29 دولة في القارة الآسيوية، نظم الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، السبت الماضي «سمنار»، لجميع مدربي القارة في تدريبات (الكاتا)، بنظام الاتصال المرئي (عن بعد)، على أن يختتم فعالياته يوم السبت المقبل بتدريبات (الكوميتيه).

وافتتح السمنار اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول للاتحاد الدولي للكاراتيه، بحضور جون شي أمين عام الاتحاد الآسيوي ومنصور السلطان رئيس لجنة الحكام الآسيوية، وفينسن مدير الاتحاد الأسيوي، ورحب الرزوقي بالمشاركين في السمنار وتمنى لهم التوفيق، ووجههم إلى كيفية الاستفادة من تلك الدورات والاطلاع منها على آخر مستجدات تدريبات الكاتا، استعداداً للمنافسات الآسيوية والدولية المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز