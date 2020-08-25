خورفكان تستضيف انطلاقة موسم «الجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يدشن اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو موسم الجودو 2020 - 2021، من صالة نادي خورفكان لأول مرة، وذلك يوم 23أكتوبر المقبل من خلال بطولة كأس الاتحاد للجودو، والتي تنطلق هناك لأول مرة ضمن 8 بطولات للموسم الاستثنائي، والتي تم اعتمادها من قبل رئيس الاتحاد، محمد بن ثعلوب الدرعي، في ظل المتغيرات التي سببتها جائحة «كورونا»، التي أصابت العالم، ويتضمن برنامج الموسم المحلي الذي تم تعديله، إقامة بطولة اليوم الوطني يوم 27 نوفمبر المقبل بصالة نادي خورفكان.

فيما يقام نهائي دوري أبطال الإمارات لشباب الجودو يوم 12فبراير من العام المقبل، بصالة نادي اتحاد كلباء، ويحتضن نادي الفجيرة للألعاب القتالية يوم 26 فبراير المقبل، نهائي دوري الناشئين للجودو، وتقرر انطلاقة بطولة محمد بن زايد الكبرى للجودو لفئة الأشبال مواليد 2008-2007، والشباب مواليد 2001 و2002 و2003 التي تنظم لأول مرة، يوم 5 مارس المقبل، بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، والتي وضع لها برنامج خاص لقيمة وأهمية تلك البطولة الغالية، التي رصدت لها اللجنة المنظمة جوائز قيمة، وتقرر إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو، في ضيافة صالة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يوم 28 مايو المقبل، ويتضمن البرنامج أيضاً، إقامة بطولة كأس السفير الياباني السنوية لناشئي الجودو مواليد تحت 2005، في أبوظبي، وتتضمن بطولة الشباب مواليد عام 1999.

شكر

ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي الشكر إلى وزارة التربية والتعليم لتخصيص صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي لاستضافة نشاط الاتحاد وختام موسمه، كما شكر تعاون أندية الجودو التي رحبت باستضافة نشاط الاتحاد لهذا الموسم، وذلك لحين اكتمال العمل بصالة الاتحاد بمقره الجديد في مدينة بني ياس، متمنياً التوفيق للجميع والمساهمة في إنجاح الموسم المقبل.

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