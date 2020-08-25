شراكة بين اتحاد الملاكمة ونظيره الكرواتي

المصدر: (أبوظبي - وام)

استعرض أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، ووفد من الاتحاد الكرواتي للملاكمة، يضم ماركو ماروفيتش الأمين العام ومعاونه جوري رينتش، خلال الاجتماع أول من أمس في مقر اتحاد الإمارات بمدينة زايد الرياضية، آفاق الشراكة والتعاون المستقبلي بين الاتحادين، والاتفاق على وضع قواعد لتطوير اللعبة من خلال تبادل الخبرات والمعسكرات والتجارب بالإضافة إلى تنظيم البطولات الدولية الودية لتوفير فرص الاحتكاك القوي للاعبين، وحضر الاجتماع، حسن الحمادي أمين السر العام، وعبد الله الزعابي رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات الوطنية.

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