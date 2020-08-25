تأجيل استكمال موسم اليد إلى أكتوبر المقبل

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال موسم كرة اليد الحالي، إلى يوم 2 أكتوبر المقبل، بإقامة الجولة الثامنة عشرة والختامية لبطولة دوري الرجال للموسم 2019 /‏‏‏2020، التي كان مقرراً لها أن تنطلق في 4 سبتمبر المقبل، كما طال التأجيل مسابقات فئة الشباب لتبدأ يوم 5 أكتوبر، باستكمال الجولة الأخيرة من مسابقة سوبر الشباب، بين الشارقة وشباب الأهلي والتي على ضوء نتيجتها ستحدد بطل ووصيف المسابقة، وأشار تعميم اتحاد اليد المرسل للأندية إلى أن هذا التأجيل يأتي لعدم إصدار أي تعليمات من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، بشأن أزمة وباء «كورونا» الحالية وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

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