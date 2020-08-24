قوارب تجديف واقف تستعرض أمام برج خليفة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

في بادرة رياضية مجتمعية جديدة ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم الجمعة المقبل، الحدث المجتمعي الفريد من نوعه كرنفال قوارب التجديف «واقف»، الذي يقام للمرة الأولى في بحيرة «برج خليفة»، ويجمع مختلف شرائح المجتمع.

وأعلنت اللجنة المنظمة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل عبر الموقع الرسمي للنادي اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن يحظى الحدث بمشاركة كبيرة وقياسية، نظراً للإقبال الذي تشهده الرياضات البحرية في هذه الفترة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار جائحة.

ووجه محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير ومتابعته المستمرة، مؤكداً أن الحدث يأتي ترجمة لتوجيهات سموه وانسجاماً مع خطط مجلس دبي الرياضي نحو زيادة الفعاليات المجتمعية.

وأشاد كذلك بجهود مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، موجهاً الشكر الجزيل إلى شركة إعمار على دورها الكبير والحيوي في الموافقة على احتضان بحيرة برج خليفة لهذا الحدث الجديد، والذي يفتح آفاقاً للتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل نشر مفهوم الرياضيات البحرية وسط أفراد المجتمع.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنهم سعداء في النادي لاستمرار التعاون مع مؤسسة «كايت أند سيرف» المتخصصة في الألعاب المائية ورياضات الترفيه البحري، والتي قدمت الدعم الفني للحدث، من خلال توفير عدد من القوارب لإنجاح التظاهرة.

وأكد أن الحدث المرتقب يعتبر من الفعاليات المجتمعية، التي ينظمها النادي في إطار انفتاحه على مختلف قطاعات المجتمع، وتحقيق الأهداف في توفير أجواء تنافس آمنة وسليمة للراغبين في ممارسة أنشطتهم، والاستفادة من الإمكانات المتاحة للترويج لمعالم دبي السياحية، حيث يعد ثاني محطات النادي الصيفية بعد نجاح أسبوع دبي البحري الصيفي، مشيراً إلى أن الحدث سيكون وفق البروتوكول الصحي، وعبر الالتزام الكامل بكل المعايير والشروط الخاصة بالسلامة.

واختتم محمد عبدالله حارب حديثه موجهاً الدعوة لمختلف شرائح المجتمع، منوهاً بأن الفعالية المرتقبة، والتي تحتضنها بجيرة برج خليفة تعتبر تجربة فريدة من نوعها، حيث ستتوفر فرصة الإبحار في بحيرة البرج والاستمتاع بالمناظر الجمالية في المنطقة بأشهر النوافير المائية الاستعراضية ذات التقنيات العالمية أحد أهم المعالم السياحية جذباً للسياح خصوصاً في المنطقة.

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