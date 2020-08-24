دورة حكام الغولف العرب سبتمبر المقبل

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

ينظم الاتحاد العربي للغولف، دورة المستوى الثاني للحكام العرب، خلال الفترة من ٣-٦ سبتمبر المقبل، بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» عبر تطبيق (ZOOM) وسيحصل في ختامها المشاركون ممن اجتازوا بنجاح الاختبارات النهائية، على شهادة معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة، وتتضمن الدورة التي تقام بالمجان للمشاركين فيها، محاضرات ومواد نظرية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، وسيتولى هاني العبداللات رئيس الاتحاد الأردني للغولف ورئيس لجنة الحكام العرب، الإشراف المباشر وتقديم المحاضرات وكل متعلقات الدورة، وكان الاتحاد العربي، قد نظم الدورة الأولى للمستوى الأول للحكام يومي 7 و8 أغسطس الجاري، وشهدت مشاركة أكثر من 44 دارساً، واجتاز 34 منهم الاختبارات بنجاح.

وأكد عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، إن الدورة المقامة بنظام الاتصال المرئي، تأتي استكمالاً لجهود الاتحاد العربي، الهادفة إلى تطوير قطاع اللعبة عربياً.

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