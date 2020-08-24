«عمومية» غير عادية للطائرة اليوم لاعتماد النظام الأساسي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة الطائرة، بفندق ماريوت الجداف في دبي، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، برئاسة يوسف الملا رئيس الاتحاد، لمناقشة واعتماد النظام الأساسي، والذي تجرى وفق بنوده، انتخابات مجلس إدارة الاتحاد لدورة العمل المقبلة 2020 - 2024.

وتحدد موعد انعقاد العمومية، بعد أيام قليلة من اعتماد مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير، للنظام الأساسي، وتم رفعه إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، وتعميمه على الأندية الأعضاء لإبداء الملاحظات وتحدد الخميس الماضي، موعداً أخيراً لإرسالها.

ورغم أن العديد من الأندية طالبت بعمل ورشة عمل لشرح وتفسير بنود النظام الأساسي قبل الاجتماع لاعتمادها، إلا أن الاتحاد ارتأى مناقشة النظام الأساسي واعتماده بشكل مباشر في عمومية اليوم، ومن دون عقد ورشة عمل لكسب الوقت.

وفي حال تم اعتماد النظام الأساسي في العمومية غير العادية اليوم، سيتم وضع سيناريو تفصيلي للعملية الانتخابية المقبلة، من خلال الاتفاق على مواعيد فتح وإغلاق باب الترشح والطعون، وتحديد الموعد النهائي لإجراء الانتخابات.

تعديلات

وستكون هناك عمومية غير عادية أخرى، في حالة إصرار الأندية على تنظيم ورشة عمل أو عدم الاعتماد للنظام الأساسي، إذ سيتم في هذه الحالة إعادته إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، لإجراء التعديلات المطلوبة، قبل العرض مجدداً على أعضاء الجمعية العمومية.

ويذكر، أنه يحق فقط لأندية بني ياس، الجزيرة، العين، الوحدة، الظفرة، النصر، الوصل، شباب الأهلي، عجمان، حتا، الرمس، خورفكان ومؤسسة الشارقة للمرأة، التصويت على اعتماد النظام الأساسي للعبة، بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد، باعتبار 5 من أصل 18 نادياً، أندية مساندة لا يحق لها التصويت في الدورة الانتخابية الجديدة 2020 - 2024.

وهذا القرار بتحويل أندية الذيد، اتحاد كلباء، البطائح، المدام ومليحة، إلى أندية مساندة، أثار الكثير من الجدل في الأيام الماضية، والذي اتخذه الاتحاد لتدارك خطأ إداري حدث خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد خلال مارس 2019، بالسماح لتلك الأندية بالتصويت والمشاركة في اتخاذ القرارات.

ورغم نية الأندية الخمسة بإثارة قضيتهم في اجتماع اليوم، إلا أنه سيكون بشكل ودي، لأن موضوع عدم السماح لهم بالتصويت، يخضع حتى الآن للائحة الهيئة العامة للرياضة.

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