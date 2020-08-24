«هيئة الرياضة» تنظم محاضرة عن طب تقويم العظام

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظمت الهيئة العامة للرياضة - عبر تطبيق ZOOM الافتراضي - محاضرة عن «طب تقويم العظام» بمشاركة ممثلي الاتحادات الرياضية، وشرائح المجتمع المهتمة بطب تقويم العظام، وتأثيره على صحة العمود الفقري لدى الرياضيين بشكل خاص والنشاط البدني بشكل عام.

وسلطت المحاضرة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع «الأكاديمية العلمية العربية الألمانية»، الضوء على العديد من المشكلات الصحية المرتبطة باختلال التوازن العضلي في العمود الفقري ودور طب تقويم العظام في تشخيص وعلاج هذه الحالات من مبدأ طبي شامل وجديد وهو «التوازن العجزي - القزالي للعمود الفقري» وكيفية تحفيز الأعصاب القحفية لإعادة التوازن للعضلات.

وأدار المحاضرة يحيى قباني من الهيئة العامة للرياضية والدكتور ماجد صنصور أخصائي طب تقويم العظام من الأكاديمية الألمانية، حيث استعرضا أسباب فقد التوازن العجزي- القزالي للعمود الفقري والذي يعود لعدة عوامل منها العمليات الجراحية والإصابات الرياضية.

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