"الهيئة العامة للرياضة" تنظم محاضرة عن طب تقويم العظام

المصدر: ‏ دبي-البيان الرياضي

نظمت الهيئة العامة للرياضة عبر تطبيق ZOOM الافتراضي محاضرة حول "طب تقويم العظام Osteopathy" وذلك وسط مشاركة واسعة من ممثلي الاتحادات الرياضية وشرائح المجتمع المهتمين بطب تقويم العظام وتأثيره على صحة العمود الفقري لدى الرياضيين بشكل خاص والنشاط البدني بشكل عام.

وتأتي هذه المحاضرة العلمية التي نُظمت بالتعاون مع " الأكاديمية العلمية العربية الألمانية AGSA" لتسليط الضوء على العديد من المشكلات الصحية المرتبطة باختلال التوازن العضلي في العمود الفقري و دور طب تقويم العظام "Osteopathy" في تشخيص و علاج هذه الحالات من مبدأ طبي شامل و جديد وهو لــ التوازن العجزي- القزالي للعمود الفقري" وكيفية تحفيز الأعصاب القحفية لإعادة التوازن للعضلات .

وأدار المحاضرة كل من يحيى قباني من الهيئة العامة للرياضية والدكتور ماجد صنصور أخصائي طب تقويم العظام من الاكاديمية الالمانية حيث أستعرضوا أمام المشاركين أسباب فقد التوازن العجزي- القزالي للعمود الفقري حيث يعود لعدة عوامل منها العمليات الجراحية - الاصابات الرياضية والاتهابات والتي تؤدي بدورها الى الالتصاقات في اللفافات المحيطة بالعضلات والاعضاء الحيوية مما يؤدي الى اختلال التوازن القحفي و الهرموني ، وتم شرح اسباب التصاق اللفافة إلى عدة عوامل اهمها الاصابات الرياضية و عدم كفاية الحركة لاعضاء الجسم وانقطاع الاتصال بين الجهاز الهرموني والاعصاب واعتلالات الجهاز الهضمي .

تأتي هذه المحاضرة بالتزامن مع عودة النشاط الرياضي بالدولة ، وتعزيزاً لمفهوم الطب الرياضي وأهميته للتعرف على الاصابات التي تشكل أحياناً خطر كبير على مستقبل اللاعبين في ممارستهم للرياضة وحرصاً من الهيئة العامة للرياضة على تقديم مفاهيم جديدة و متقدمة في الطب الرياضي و صحة الرياضيين و رفع مستوى الوعي لدى العاملين في الطب الرياضي في القطاعات الرياضية الحكومية و الخاصة و حماية الرياضيين من تبعات الاصابات الرياضية التي قد تهدد مسيرتهم الرياضية و تعيق تطور الرياضة الوطنية.

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