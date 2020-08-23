«دولي الجودو» يأذن ببدء النشاط نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تسلم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أول من أمس، تعميماً من الاتحاد الدولي للجودو بشأن كيفية استئناف النشاط في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) التي أدت لتجميد كل بطولات وأنشطة الاتحاد الدولي للجودو منذ فبراير الماضي، موضحاً إمكانية استئناف النشاط من حيث المبدأ في نوفمبر المقبل، وسط ضوابط صارمة للحد من انتشار الفيروس. وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد إن تعميم الاتحاد الدولي للجودو يتضمن أكثر من 100 فقرة، تضمنت البروتوكول الصحي الذي يجب أن يتبع في حالة إعادة برمجة النشاط الدولي المتوقف، حيث لم يتوفر حتى الآن اللقاح الشافي الذي يسهم في توقف انتشار ذلك الوباء مما يتطلب وضع التدابير الوقائية الصارمة عند إقامة الأحداث الجماهيرية وعودة النشاط الرياضي. وأضاف محمد بن ثعلوب الدرعي أن تعميم الاتحاد الدولي للجودو شمل الإجراءات الوقائية التي يجب إتباعها عند استضافة وتنظيم بطولات الاتحاد الدولي للجودو الذي وافق على ترحيل بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو التي كان مقرراً لها الفترة من 22 أكتوبر من العام الجاري، لتقام في أكتوبر 2021. وأكد رئيس الاتحاد الإماراتي اتفاق اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو مع خطوة الاتحاد الدولي، معتبراً أن «السلامة أولاً وقبل كل شيء»، قائلاً: «سلامة المشاركين والحضور أهم من استضافة الأحداث العالمية».

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