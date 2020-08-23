«الشارقة الرياضي» يطلق ورش توعية في قواعد الألعاب

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج الورش التوعوية في قواعد الألعاب الفردية والجماعية اليوم عبر برنامج الاتصال المرئي «زوم» لما يقارب من 400 منتسب من مدربين وإداريين ومشرفين وحكام في أندية الإمارة، وتستمر الورش حتى الخميس المقبل، بالتعاون مع الاتحادات المحلية ضمن مبادرات المجلس المستمرة لتطوير الرياضة بالإمارة. تقام الورش في ألعاب كرة القدم وكرة قدم الصالات وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة والسباحة والقوس والسهم والكاراتيه والدراجات الهوائية وكرة الطاولة. وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن تنظيم هذه الورش يأتي من منطلق دور المجلس لتطوير القطاع الرياضي والكوادر العاملة به بما يتوافق مع استراتيجية المجلس.

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