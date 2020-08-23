نجاح كبير في ختام شارة طحنون بن محمد للهجن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح كبير، صباح أمس، شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، التي أقيمت بـ30 ميداناً للهجن بمختلف إمارات الدولة، وشارك فيها عدد كبير من هجن أبناء الدولة وإخوانهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تأتي ضمن المنافسات التأهيلية لموسم 2020 - 2021، وكانت شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد انطلقت في 31 يوليو الماضي واستمرت على مدار 4 أسابيع متتالية.

وأسدل الستار على شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بمنافسات اللقايا أمس، بعد أن انطلقت فعاليات الشارة بمنافسات الفطامين لمسافة 1.5 كيلو في الأسبوع الأول عبر 10 أشواط في 30 ميداناً بالدولة، ثم انتقلت المنافسات إلى سن الحقايق واللقايا على مدار يومين ضمن الأسبوع الثاني بقيام عشرة أشواط لمسافة 3 كيلو مترات، وعادت الفطامين للمنافسة في الأسبوع الثالث بـ300 شوط، وأكملت المهرجان منافسات سن الحقايق واللقايا على مدار يومين في الأسبوع الرابع والأخير بـ300 شوط لكل فئة، حيث أقيمت 10 أشواط في كل ميدان لمسافة 3 كلم.

وشملت الميادين التي أقيمت عليها الشارة، الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان.

ناموس

وانتزعت «انتباه» لسعيد خميس الحساني ناموس الشوط الأول للأبكار، في المنافسات التي أقيمت على أرضية ميدان الوثبة بأبوظبي، بينما خطف «وضاح» لسيف بن خليفة العميمي ناموس الجعدان في الشوط الثاني، وتألقت «لجة» للسعيدي بن سرور الكتبي في ميدان السد، حيث نجحت في خطف لقب الشوط الأول في أول مشاركة لها.

وفي ميدان الوقن للهجن، كانت «مرضية» للراشد علي النيادي على موعد مع ناموس اللقايا الأبكار، وطار «الجزيل» لمحمد قنزول العامري بناموس الجعدان، فيما توجت «الشاهينية» لرامس محمد العامري بأول أشواط اللقايا التي أقيمت على أرضية ميدان الظفرة، بينما انتزعت «اشتعال» لعبدالله بن حميدان الفلاسي ناموس الشوط الأول في ميدان الهباب للهجن.

وعلى أرضية ميدان الرقعيات، أهدت «هملولة» مالكها مانع سلطان بن صريدي ناموس الشوط الأول لللقايا الأبكار، وفي ميدان الزيد، حلقت «الشاهينية» لحمد سالم الكتبي بناموس اللقايا الأبكار، فيما شهد ميدان ليوا فوز «شواهين» لعلي بن سالم المري بأول الأشواط في منافسات أمس، وجاءت «وضحة» لمحمد إبراهيم المسافري في مقدمة الفائزين على أرضية ميدان السوان.

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