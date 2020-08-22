ختام شارة طحنون بن محمد للهجن اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تختتم صباح اليوم شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، التي أقيمت بـ30 ميداناً للهجن بمختلف إمارات الدولة، بمنافسات اللقايا على مدار 10 أشواط في كل ميدان بمشاركة كبيرة من هجن أبناء القبائل في الدولة ومنطقة الخليج.

وشهدت ميادين الدولة للهجن صباح أمس، انطلاق الأسبوع الأخير، وخصص اليوم الأول لفئة «الحقايق» التي ركضت على مدار 300 شوط للأبكار والجعدان لمسافة 3 كلم.

سيطرة

وفي ميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، سيطر شعار غانم مطر المنصوري على الشوطين الأول والثاني، وتوجت «شواهين» بناموس الشوط الأول لسن الحقايق، وحققت توقيتاً زمنياً قدره 4.30.5 دقائق، في شوط الأبكار، بينما طار «وضوح» بلقب الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان بعد أن أنهى مسافة الشوط في 4.28.9 دقائق.

وشهد الشوط الثالث فوز «الشاهينية بابية» لسعيد بن سيف الحساني التي خطفت المركز الأول، مسجلة 4.28.8 دقائق، فيما كان «أشقر» لسيف التميمي على موعد مع ناموس الشوط الرابع بتوقيت قدره 4.31.9 دقائق، بينما حلقت «أسياد» لأحمد بن عامر الشامسي بلقب الشوط الخامس بتوقيت 4.27.4 دقائق.

هملولة وهملول

وفي ميدان السلع نجحت «هملولة» لمحمد بن حميدة الخييلي في انتزاع لقب الشوط الأول لفئة الحقايق، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 4.33.8 دقائق، وفاز «هملول» من نفس الشعار بلقب الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان بتوقيت قدره 4:43:7 دقائق.

وعلى أرضية ميدان رماح توجت «الشاهينية» لمنصور بن سرود الخيلي، و«مشكور» لمحمد بن سرود الخيلي بناموس الشوطين الأول والثاني للحقايق الأبكار والجعدان، بينما شهد ميدان السد سيطرت «وصايف» على الشوط الأول المخصص لأبكار، بينما انتزع «مبلش» لمحمد عامر البادي ناموس الشوط الثاني.

وفي ميدان الزيد للهجن، حققت «الشاهينية» لحمد نهيان سالم العامري ناموس الشوط الأول للأبكار، فيما انتزع «إكسبو» لحمد هويدن الكتبي لقب الشوط الثاني المخصص للجعدان، وفي ميدان الظفرة توجت «الشاهينية» لسالم حمدان المنصوري بناموس شوط الحقايق الأبكار، وذهب ناموس الجعدان إلى «شاهين» لزايد محمد المنصوري.

فوز مراسيل

وشهد ميدان السوان فوز «مراسيل» لخالد ماجد الخاطري بلقب الشوط الأول، وكان الموعد مع «متعب» لعبد الله حمد سليم والظفر بناموس الجعدان.

وشهد ميدان غياثي فوز «مياسة» لمسيعد قران المنصوري بالشوط الأول، واستطاع «شمردل» لسعيد محمد الفلاحي الفوز بالمركز الأول في الشوط الثاني للجعدان.

وانتزعت «الواعية» لجمعة عتيق الرميثي، ناموس الأبكار على أرضية ميدان السمحة للهجن، فيما توج «مكلف» لخليفة جمعة عتيق الرميثي بلقب شوط الحقايق الجعدان، وفازت «سلهود» لعوض عنودة العامري بناموس الشوط الأول في المنافسات التي أقيمت بميدان الخزنة، بينما توج «شاهين» لعيسى عبد الله المنصوري بالشوط الثاني للجعدان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز