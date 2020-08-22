الإمارات تستضيف الدوري الهندي للكريكت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف الإمارات منافسات بطولة الدوري الهندي للكريكت «IPL» خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 10 نوفمبر المقبلين بمشاركة 8 أندية محترفة، وتقام مباراتا الافتتاح والنهائي في دبي، فيما تقام مباريات البطولة في عدد من مدن الدولة.

وبدأ اليوم وصول الفرق المشاركة (680 شخصاً) وسيتواجدون بالدولة 90 يوماً للاستعداد وخوض المباريات، كما وصل برفقة الفرق عدد من عائلات اللاعبين. وكان فريقا كينج اكسي بانجاب وراجستان رويال الذي ترعاه طيران الإمارات، أول الواصلين إلى الدولة عبر مطار دبي، فيما وصل فريق كولكاتا نايت رايدرز عبر مطار أبوظبي، وأشادت الفرق بحفاوة الاستقبال، وعبرت عن سعادتها باللعب في الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز