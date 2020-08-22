ختام الدورات الافتراضية لمدربي برنامج الأولمبياد المدرسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية سلسلة الدورات التدريبية لمدربي برنامج الأولمبياد المدرسي التي عقدت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية لسبع ألعاب عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة (9 – 20) من الشهر الجاري.

وتضمنت الدورات المخصصة لمدربي برنامج الأولمبياد المدرسي رياضات الجودو، التايكواندو، السباحة، المبارزة، القوس والسهم، ألعاب القوى، والريشة الطائرة، حيث تجاوز عدد المسجليَن 516 مشاركاً من المعلمين والمدربين بوزارة التربية والتعليم.

وناقشت الدورات أهمية الانتقاء الرياضي والطرق العلمية المناسبة لأفضل العناصر مع تحديد الوقت اللازم لصقل هذه المواهب والوصول بها إلى أفضل المستويات، وتوفير الوقت والجهد من خلال اختيار المواهب واكتشاف القدرات الخاصة، واستثمارها لرفع المستوى البدني والفني.

كما أشار المحاضرون في الدورات التدريبية إلى ضرورة تصميم وإعداد البرامج التدريبية العلمية المقننة بالاعتماد على قدرات اللاعبين، وإمكانية التنبؤ بالمستويات المستقبلية للإعداد الفني، وتحسين مستويات التنافس وانعكاسه على ارتفاع المستوى الفني والنتائج .

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