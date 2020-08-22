5 ملايين خطوة في اليوم الثاني لـ «خطواتنا معاً»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

مع انتهاء اليوم الثاني من مبادرة ( خطواتنا معاً) التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب، وتستمر على مدى عشرة أيام حتى يوم 29 أغسطس الجاري، دعماً لحركة الأولمبياد الخاص الدولي، من أجل الوصول إلى 52 مليون خطوة، اقتراب المبادرة من تحقيق 5 ملايين خطوة، وتقدمت الإمارات دول العالم المشاركة في المبادرة بعد أن سجلت في اليوم الثاني مليوني خطوة، وستتواصل الخطوات وتتلاحق من أقدام المتسابقين بعد انتهاء اليوم الثاني من أيام التحدي، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة من المبادرة زيادة في أعداد المشاركين، الأمر الذي ينبئ بتحقيق المزيد من ملايين الخطوات قبل موعد انتهاء المبادرة.

سعادة

‎وعبرت معالي شما المزروعي عن سعادتها البالغة بتلاحق تحقيق المزيد من ملايين الخطوات وبأقدام شرائح مختلفة ومتنوعة من أبناء الإمارات فتيات وفتيان رجال ونساء شباب وكبار المواطنين، بالإضافة إلى مشاركات من جنسيات كثيرة، وقدرة مجتمع دولة الإمارات المتكاتف بكافة الجنسيات المقيمة على أرضه على فعل الكثير من الأعمال النبيلة والخيرية والتطوعية من خلال الحرص على المشاركة، وبذل أقصى جهد ممكن النابع عن حب وتفان، الأمر الذي يشجعنا على استمرار إطلاق مثل تلك المبادرات، وهى رسالة نحاول أن نؤكد من خلالها بأن أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية في قلوبنا وعقولنا، وأن حكومتنا الرشيدة ودولة الإمارات لا تقصر في أي جهد من أجلهم، كما أثنى المهندس أيمن عبد الوهاب على المشاركين في المبادرة الإنسانية، والتفات جميع طوائف المجتمع من مختلف دول العالم حولها دعماً لحركة الأولمبياد الخاص.

مشاركة

وشارك مجلس دبي الرياضي في المبادرة، وتقدم المشاركين في فعالية المشي في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام المجلس وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، كما شارك فيها عدد من مدراء الإدارات والأقسام ومنتسبي المجلس، وذلك تجسيداً لتكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية الوطنية والدعم الكبير الذي يناله الأولمبياد الخاص الإماراتي في جميع مبادراته، وكذلك جميع الفعاليات المخصصة لفئة أصحاب الهمم.

ويحرص المجلس على دعم جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي والمشاركة في فعالياته، كما وفر المجلس في مقره مكاتب لعمل منتسبي الأولمبياد الخاص لتسهيل إنجاز أعمالهم ولقاءاتهم وتنفيذ برامجهم.

وتعد رياضة المشي فقرة أساسية في النشاط اليومي لمجلس دبي الرياضي حيث تم تصميم ممر المشي في مقر المجلس ليكون على شكل مضمار للمشي كما تم تنفيذ الأرضية من مواد تساعد على ممارسة رياضة المشي لما لها من فوائد كبيرة على صحة وحيوية ونشاط منتسبي المجلس.

ويمارس منتسبو المجلس رياضة المشي لعدة كيلومترات يومياً على مرحلتين الأولى صباحاً من الساعة 7 وحتى الساعة 8 قبل بداية الدوام الرسمي، فيما يمارس عدد آخر من المنتسبين المشي من الساعة 3 إلى الساعة 4 عصراً بعد نهاية الدوام الرسمي في مقر المجلس، كما يشارك المنتسبون في مسيرات المشي والفعاليات المتنوعة وفي مقدمتها مسيرة المشي 24 ساعة ومسيرة محاربة السكري، ومسيرة المشي في حتّا، وغيرها من الفعاليات والمبادرات المتنوعة التي يتم تنظيمها في إمارة دبي على مدار العام.

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