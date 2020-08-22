«ويسترن ساذرن» تنطلق في نيويورك

المصدر: نيويورك - وكالات

تشهد نيويورك اليوم انطلاق بطولة «ويسترن ساذرن» المفتوحة، التي تشكل آخر مرحلة استعداد قبل بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) التي تنطلق في 31 أغسطس الجاري، بدون جمهور.

وشكل انسحاب العديد من اللاعبين واللاعبات من المشاركة بسبب مخاوف تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، أجواء غير مألوفة للمنافسات في نيويورك. وقبل خوض منافسات البطولة، حاول النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والألماني ألكسندر زفيريف، خلق جو من المرح. ونشر زفيريف مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه واقفاً في نقطة عالية من مدرجات استاد «آرثر أش» بينما يقف ديوكوفيتش على أرضية الملعب ويضرب الكرة إليه، ليمسكها زفيريف بسلاسة.

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