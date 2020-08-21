«دبي الرياضي» ينظم تحدي الثلج في 25 سبتمبر بـ«مول الإمارات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بعد النجاح الكبير الذي حققه «أسبوع دبي للرياضات الثلجية» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في «سكي دبي» بمول الإمارات خلال شهر أغسطس الجاري، يعود الطرفان للإعلان عن تنظيم تحدي الثلج بدبي، وذلك يوم 25 سبتمبر المقبل في نسخة جديدة وحواجز متنوعة يتراوح عددها بين 22 و24 عائقاً، تشكل قمة التشويق والتحدي في هذا الحدث السنوي المرتقب والذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار ما بين 15 و60 عاماً.

ويتواصل التسجيل في هذا الحدث من خلال الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلق باب التسجيل يوم 19 سبتمبر المقبل للانتهاء من إجراءات المشاركة في الحدث الذي ستتم فيه مراعاة إجراءات السلامة والتباعد وفق التعليمات الخاصة من الجهات الرسمية لضمان نجاح التنظيم وسعادة المشاركين في هذه النسخة من الحدث الذي انطلق للمرة الأولى عام 2009 وواصل النمو خلال السنوات الماضية واستقطاب المزيد من المشاركين الذين ينتمون إلى مختلف الجنسيات والتي بلغ عددها 28 دولة في نسخة عام 2019، وحث مجلس دبي الرياضي الراغبين في المشاركة إلى الإسراع بالتسجيل قبل غلق باب التسجيل أو الوصول إلى العدد المستهدف من المشاركين.

فئة جديدة

ويواصل الحدث استقطاب المشاركين من مختلف الفئات العمرية للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً، كما تم هذا العام استحداث فئة تنافسية خاصة للسيدات الراغبات في المنافسة في أجواء تنافسية جديدة مخصصة «للسيدات فقط».

تشمل الفئتان الأخريان «النخبة» الذي يقتصر التنافس فيه على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال الدورة في أقل من 25 دقيقة، و«جست فور فن»، وستكون انطلاقة المنافسات مع مجموعة «النخبة» وستتبعها فئة «جست فور فن» للرجال والنساء، والذين سيتم تقسيمهم إلى ست مجموعات مختلفة لبداية متدرجة، في حين ستكون مجموعة «السيدات فقط» هي الأخيرة في خط الانطلاق.

وحرصاً على سلامة المشاركين وتطبيقاً لبروتوكولات ولوائح الوقاية من جائحة كوفيد 19 الحالية سيبدأ المتسابقون في مجموعات متباعدة اجتماعياً مؤلفة من خمسة أشخاص، وسيتعين عليهم أن يكونوا مستعدين مع تعليق رقم السباق في مقدمة قمصانهم أو ستراتهم، ورقائق التوقيت ملفوفة حول كاحل كل منهم، في موعد لا يتجاوز 15 دقيقة قبل البداية المقررة من فئتهم، كما لن يُسمح بوجود متفرجين في المكان، بمن فيهم أفراد العائلة والأصدقاء. وسيتعين على المشاركين مغادرة المكان بمجرد الانتهاء من السباق، مع احترام تدابير التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات. وسيحصل جميع الفائزين في المركز النهائي على ميدالية النهاية بعد أن يعيدوا شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية، كما سيحصلون جميعاً على قميص تحدي الثلج التذكاري، ولن تكون هناك جوائز أو مراسم تتويج للفائزين.

وكما هو الحال خلال السنوات السابقة سيواصل الحدث دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية المخصصة لمساعدة الأفراد وفئة أصحاب الهمم.

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